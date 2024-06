Carlos Sainz: “Terceros es un gran resultado, no estamos para luchar por la victoria”

Carlos Sainz terminó en el podio en el GP de Austria tras un caótico final de carrera en el que Max Verstappen y Lando Norris se tocaron y pincharon la rueda, aunque reconoce que todavía están lejos de los de arriba. Ese toque cambió la carrera. El de Ferrari se puso segundo, pero se vio superado enseguida por la bala naranja de Oscar Piastri. Nada pudo hacer el madrileño para evitar el sorpasso de McLaren, que venía como un tiro. Al final, logró un meritorio tercer puesto que le permite volver a saborear el podio.

Aunque no ha sido un fin de semana para tirar cohetes para Ferrari, a pesar del tercer puesto de Sainz, el madrileño se mostró contento con el podio, fruto del accidente entre los dos primeros, Verstappen y Norris. Sainz asume que a día de hoy todavía no están para luchar por la victoria y valora positivamente este resultado, aunque es consciente de que siguen estando un punto por debajo de los Mercedes y muy lejos de los McLaren.

«Una carrera llena de eventos en la parte de arriba. He intentado mantener el ritmo con Russell, aunque sabíamos que los Mercedes podían tener un poco de ventaja en ritmo de carrera. Aun así, he intentado todo para mantenerme cerca y Piastri, al final, venía rapidísimo. Al final, terceros, que creo que es un gran resultado para nosotros porque este fin de semana no ha sido fácil para nosotros. Salir de aquí con 15 puntos no está nada mal», señaló a los medios oficiales de la F1 tras la carrera.

Respecto a lo que les deparará en Silverstone, si podrán dar un salto que les permita estar más arriba, Carlos Sainz no quiso entrar en materia en exceso y reconoció que aún no están para luchar por el triunfo, pero que están trabajando sin descanso para intentar llegar a la última de estas tres carreras consecutivas de la mejor manera. Se antoja complicado que puedan estar arriba, pero el español no pierde la esperanza.

«Días felices para la Fórmula 1 de que haya acción en la parte de arriba que pueda haber esas batallas. Aunque desafortunadamente para nosotros todavía venimos de un par de carreras difíciles y no estamos para luchar por la victoria, pero estamos haciendo todo lo que podemos como equipo para volver a un buen estado de forma en Silverstone y las carreras venideras para poder estar ahí arriba y capitalizar. Sino estos podios son siempre buena noticia y seguiremos peleando a tope para estar y mantenernos en la lucha».