Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Austria

El GP de Austria de Fórmula 1 lo ganó, por sorpresa, George Russell. El inglés se aprovechó en las últimas vueltas de un accidente entre Max Verstappen, que lideraba, y Lando Norris para llevarse el triunfo. El piloto neerlandés acabó quinto, mientras que su principal rival en el Mundial, Norris, no terminó. Algo que permite que el vigente campeón del mundo se distancie, pese a no ganar, con su principal perseguidor en la clasificación del Mundial de Fórmula 1.

El quinto puesto hace que Verstappen sume un total de 10 puntos, a los que se suma el de la vuelta rápida, que también fue suya. Eso le permite irse a 82 puntos respecto a un Norris que buscaba en el tramo final de la carrera recortarle puntos con una victoria. No ha podido ser, puesto que el de McLaren no terminó debido al accidente con el neerlandés. Se queda segundo en el Mundial, pero ve como se le acerca Leclerc, al que tiene a seis puntos.

Carlos Sainz es cuarto en la clasificación del Mundial de Fórmula 1, después de firmar un meritorio tercer puesto en el GP de Austria. Aventaja en 17 puntos a Sergio Pérez y su Red Bull. El mexicano consigue salvar la papeleta de seguir en la quinta plaza, perseguido por Piastri y Russell. Por detrás, aparecen Lewis Hamilton y Fernando Alonso, mientras que el top-10 lo cierra Tsunoda.

RACE CLASSIFICATION (LAP 71/71)

Russell takes his second victory in F1 💪

Bravo, George 👏👏👏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NJTVKXMDNh

— Formula 1 (@F1) June 30, 2024