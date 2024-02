Carlos Sainz presume de bandera de España en su último casco con Ferrari

Ferrari ha presentado en la mañana de este martes el SF-24, el impresionante coche que Carlos Sainz pilotará en su última temporada en la Fórmula 1. La escudería italiana ha mostrado todos los detalles de un coche con el que quieren volver a subirse a lo más alto del podio en el Gran Circo. El piloto madrileño también presentó su ‘equipación’ para un temporada en el que la bandera de España volverá a ser protagonista en su casco.

Carlos Sainz tiene una cuenta pendiente en el que será su último año a los mandos de un Ferrari con el que consiguió la única victoria para la escudería italiana la pasada temporada. Después de unos meses de especulación con su renovación, finalmente en equipo decidió decantarse por Leclerc y sacrificar al madrileño en detrimento de un Lewis Hamilton que llegará en 2025 procedente de Mercedes.

Después de que Aston Martin presentara el pasado lunes el coche de Fernando Alonso, este 13 de febrero ha sido el turno de Ferrari. La escudería italiana ha desvelado como será el SF-24, el último coche que Carlos Sainz conducirá como piloto de uno de los equipos con más pedigrí en la historia de la Fórmula 1.

El casco de Sainz en Ferrari

Carlos Sainz también desveló el que será su mono de trabajo y el casco que lucirá en su última temporada con Ferrari. El piloto madrileño, como viene siendo habitual, volverá a presumir de bandera de España en un casco donde predomina el rojo y amarillo.

Carlos Sainz rompió su silencio hace unos días después de que se confirmara que se queda sin asiento para 2025 tras el fichaje de Hamilton. «No, no estoy decepcionado. Viendo a Ferrari desde dentro ya sabía algunas cosas y me preparé con el equipo para cambios para el futuro. Sin embargo, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar el máximo en la temporada que me queda con Ferrari», dijo el piloto madrileño que también quiso dejar claro que: «Estoy tranquilo, sabemos que tenemos ante nosotros una temporada muy importante. Éste será mi último año en Ferrari, con lo que quiero hacerlo lo mejor posible: también me estoy entrenando con los karts para dar el máximo cuando esté en pista».