Carlos Sainz no se corta y filtra quién es el verdadero culpable de la salida de su hijo de Ferrari

Carlos Sainz no se ha mordido la lengua y ha explicado quién ha sido el verdadero culpable de la salida de su hijo de Ferrari. El histórico piloto madrileño no cree que la escudería italiana diese un mal trato a Carlos Sainz Jr. y considera que no renovó con el equipo de Maranello por la llega de Lewis Hamilton procedente de Mercedes. «Yo no lo calificaría como que se han portado mal», afirmó en declaraciones recogidas por Motorsport.

«Se han dado las circunstancias de la tormenta perfecta. Ferrari está contento con Carlos, pero aparece la posibilidad porque el propio Hamilton la produce. Es él quien se acerca a Ferrari, por lo que se dan las circunstancias. Quizá ese proceso podría haber sido más claro, pero entonces se habría filtrado», explicó el piloto español de 62 años.

Y es que la Fórmula Uno dio un giro inesperado con el gran movimiento de este nueva temporada que ha supuesto sin duda el aterrizaje de Hamilton en Ferrari, lo que provocó la inminente salida de Carlos Sainz Jr., a quien no le quedó otra que hacer las maletas y salir hacia Williams, la escudería británica que se encuentra últimamente en horas bajas.

Estos comentarios de Carlos Sainz recordaron a los que ya realizó días atrás Fred Vasseur, ingeniero jefe de Ferrari: «Tengo un gran respeto por Carlos Sainz. He esperado diez años para trabajar con él y hemos tenido momentos extraordinarios juntos en esos dos años. Carlos me dio mi primer podio en la Fórmula 1. Garantiza una dinámica positiva en el equipo», señaló en Ouest France.

«En la vida hay que tomar ciertas decisiones y creo que un equipo no puede dejar de incorporar a Lewis Hamilton. Porque es único. Y para ello, Carlos debía estar fuera», agregó Vasseur. Lo que está claro es que Ferrari ya forma parte del pasado para Carlos Sainz Jr., quien ya está plenamente centrado desde hace algunas semanas en su nueva aventura con Williams.