Carlos Sainz confía en la remontada: «Mentalmente es un tanque»

Carlos Sainz volvió a quedarse en Mónaco a un paso de su primera victoria en la Fórmula 1. La mala suerte con el Williams de Nicholas Latifi, que le frenó en un momento decisivo de la prueba, fue el obstáculo que le privó de subir primer cajón del podio. Aún así, repitió su mejor resultado de la temporada en un circuito donde el más mínimo error se paga caro. De paso, recuperó buenas sensaciones en un año en el que le sigue faltando ese pellizco final de adaptación a su Ferrari. Su fe en que completará esa misión continúa intacta.

«Sumar puntos y a seguir, que es lo toca ahora hasta que encuentre el ‘feeling’ con el coche. La gente subestima lo difícil que es adaptarte a un coche cuyas características no te son naturales a tu estilo de pilotaje. Eso lleva tiempo, mucho talento y trabajo. Pero Carlos ya lo ha hecho más veces y si algo tiene bueno es su capacidad para ser autocrítico, aprender y adaptarse. El año es muy largo y Carlos mentalmente es un tanque», tranquilizan a OKDIARIO desde el entorno del piloto español.

Cumplido el primero tercio del Mundial de Fórmula 1, Carlos Sainz ocupa la quinta posición de la clasificación con 83 puntos, uno menos que George Russell, pero no está descartado ni mucho menos de la pelea por el título, que encabeza Max Verstappen (125) por delante de Charles Leclerc (119) y Sergio Pérez (110).

«Lo acabará consiguiendo»

Si por algo ha destacado el piloto madrileño a lo largo de su carrera es por su capacidad de adaptación al coche que tenía en las manos. El último ejemplo se vivió el año pasado, cuando llegó a Maranello como novato y fue mejorando a lo largo del campeonato hasta finalizar por delante de Leclerc en la clasificación final.

El Ferrari de este año nació más proclive a las habilidades de pilotaje de su compañero de equipo, pero Sainz no va a escatimar trabajo para recortar ese par de décimas que le siguen separando de lo más alto. «En el pasado ya ha acabado dominando coches que a priori no le iban bien. No hay dudas de que con este Ferrari también lo acabará consiguiendo», zanjan desde su entorno.