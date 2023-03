Carlos Alcaraz: «Recuperar el número uno es una locura»

Carlos Alcaraz concedió sus primeras palabras como campeón del Masters 1000 de Indian Wells y como nuevo número uno del ranking ATP minutos después de llevarse la final del torneo californiano ante Daniil Medvedev. Tan maduro dentro como fuera de la pista, Alcaraz analizó lo sucedido y aseguró estar feliz por volver a subir a lo más alto del tenis mundial en un 2023 que no comenzó de manera sencilla para él debido a las lesiones.

«Significa mucho para mí, es una locura para mí recuperar el número uno, así como lograr el trofeo aquí, amo este torneo y siento mucho el calor público, desde el primer día y durante los diez días de juego», analizaba Alcaraz ante los medios oficiales del torneo, justo antes de recibir el trofeo que le acredita como campeón del Masters 1000 de Indian Wells.

«Ganar un torneo te llena de confianza. He jugado muy bien hoy, sé que Medvedev no ha jugado su mejor tenis pero yo estoy muy contento con mi nivel, espero que en Miami pueda jugar igual», continuó, sincero, el tenista murciano, quien a sus 19 años ya tiene tres conquistas de Masters 1000 en su bolsillo.

Carlos tuvo unas palabras significativas ante su rival en la final de Indian Wells, Daniil Medvedev, al que ya le ha mostrado gran respeto en otras ocasiones. «Quiero felicitarte por lo que has hecho estas semanas, ganar tres torneos consecutivos. Eres un jugador increíble y haces que deba esforzarme para ser mejor jugador», afirmó Alcaraz sobre el ruso.

«Gracias a toda la gente involucrada en este increíble torneo. Me siento genial jugando genial, es muy especial y no puedo esperar para jugar aquí el año que viene», continuó Alcaraz, quien tras la renovación de las listas ATP el lunes saldrá de nuevo como número uno del ranking, por delante de Novak Djokovic.

«A mi equipo, gracias por todo, sé que soy muy joven y tengo mucho que aprender. No es fácil, pero gracias por todo el trabajo. Las lesiones nos han frenado pero gracias por ser pacientes, estar conmigo, y no sólo los que estáis aquí, si no también los que estáis en casa», comentaba Alcaraz sobre su equipo, dando una cuota de protagonismo destacada a Juan Carlos Ferrero, antes de cerrar en español agradeciendo el apoyo al público. «Gracias a todo el mundo por venir, por estar conmigo todos los partidos. Sin vosotros no habría sido posible».