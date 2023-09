Carlos Alcaraz – Arnaldi en directo | Partido de octavos del final del US Open 2023 hoy

Carlos Alcaraz se juega el partido de octavos de final del US Open 2023 frente al italiano Matteo Arnaldi, un jugador teóricamente inferior y frente al que busca el pase a cuartos de final en el torneo de Grand Slam que se disputa en Nueva York. Sigue en vivo y en directo, minuto a minuto, todo lo que suceda en el encuentro de Carlos Alcaraz en el US Open.

Carlos Alcaraz – Arnaldi, en directo

¿A qué hora empieza el partido de Carlos Alcaraz?

El encuentro de octavos de final del US Open que medirá a Carlos Alcaraz y a Matteo Arnaldi se iniciará en torno a las 19:40 horas, después de que ya haya terminado su antecesor en la central de Flushing Meadows, el primer encuentro de la jornada de lunes que enfrentaba a Madison Keys y a Jessica Pegula, con victoria para la primera por un claro 6-1, 6-3.

Alcaraz, contra el desconocido Arnaldi

Carlos Alcaraz se mide en octavos de final del US Open al italiano Matteo Arnaldi, tenista joven y emergente que se colará, al término del torneo, por primera vez en el top-50 de la ATP. Alcaraz reconoció no haber visto demasiado de su rival de hoy en el US Open 2023, aunque mantiene máximo respeto sobre un tenista que se encuentra, como él, a cuatro partidos del título en Nueva York.

¿Cuánto mide Carlos Alcaraz?

Pese a ser uno de los jugadores más potentes del circuito y con unos golpes prácticamente inigualables en este aspecto, Carlos Alcaraz no es uno de los jugadores más altos y mide, según datos oficiales de la ATP, 1’83 metros de altura. En lo que respecta al peso, Alcaraz llega hasta los 81 kilos.

Cuándo es la final del US Open

La final del US Open 2023 está programada para el domingo 10 de septiembre, día en el que se conocerá el sucesor en el palmarés de campeones del torneo de Carlos Alcaraz. El propio español sigue vivo en el cuadro y es uno de los favoritos, junto con Novak Djokovic, hasta la fecha tres veces campeón en Nueva York, y otros como Daniil Medvedev, vencedor en 2021.

Quién es Matteo Arnaldi, el rival de Alcaraz

El rival de Carlos Alcaraz en el US Open 2023 es Matteo Arnaldi, un jugador nacido en Italia hace 22 años (22/2/2001) y que se encuentra ante su mejor resultado en un torneo de Grand Slam con estos octavos de final. Entre sus características destaca su versatilidad, su altura es algo superior a la de Alcaraz –1’85 metros– y su golpe de revés es a dos manos. Arnaldi llegó al US Open en calidad de número 61 del ranking ATP.