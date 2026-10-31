Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur: cuándo es la final del ATP 500 de Viena 2026, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo y en vivo online

Carlos Alcaraz jugará la final del ATP 500 de Viena 2026 contra Álex de Miñaur, un contrincante bastante complicado, pero hay que destacar que en las seis ocasiones en las que se han visto las caras siempre ha ganado el murciano. El de El Palmar espera conquistar este título que nunca ha ganado y que desde 2015, cuando se lo llevó David Ferrer, no lo gana ningún español. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para verlo en directo y en vivo online.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur: horario de la final del ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz peleará por sumar un nuevo título a su palmarés en la final de este emocionante ATP 500 de Viena 2026. Su rival en el encuentro definitivo será Álex de Miñaur, que llegó a esta fase tras superar a Alexander Zverev en semis. El murciano debutó en primera ronda ante Karen Khachanov (7-6 y 6-4), se cargó en octavos a Basilashvili (6-1 y 7-6), en cuartos a Tommy Paul (6-4 y 7-6) y en semifinales a Daniil Medvedev (6-4 y 7-6). Carlitos no ha cedido ni un set y espera poder conquistar el trofeo de la misma manera.

El año 2026 arrancó de la mejor manera para Carlos Alcaraz, que estrenó su nueva aventura con Samuel López como entrenador con el único Grand Slam que le faltaba: el Open de Australia. Posteriormente se coronó en Doha y un tiempo después llegó la lesión que le mantuvo alejado de las pistas durante cuatro meses. A su regreso ha conseguido ganar la Laver Cup y el Masters 1000 de Shanghái.

La organización de este campeonato que se está celebrando en Austria ha programado el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur correspondiente a la final del ATP 500 de Viena 2026 para este domingo 1 de noviembre. El choque va a arrancar en la pista central a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ha venido ocurriendo en este ATP 500 de Viena 2026. El Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur de la final del torneo se va a poder ver por el canal Vamos (dial 8) o Movistar Plus+ (dial 7). Los clientes de esta plataforma o los que estén suscritos a Tennis TV, se podrán descargar sus respectivas aplicaciones para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en este partido en el que se decide el título. Recalcar que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que suceda en la previa de la final de la ATP 500 de Viena 2026 y narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de este partidazo. Cuando acabe el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la capital austríaca.

Dónde escuchar gratis por radio el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur del ATP 500 de Viena 2026

Para terminar, recordar que los seguidores del tenista de El Palmar que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming esta final del ATP 500 de Viena 2026 van a poder escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en Austria. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur para contar todo lo que suceda en este choque.