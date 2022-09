Caos en la Davis: Djokovic renuncia, dudas en España y Canadá planea contar con sus estrellas

La Copa Davis se enfrenta a un escenario desconocido con la llegada de la fase de grupos previa a las Finales que se celebran en Málaga del 22 al 27 de noviembre. Cuatro subsedes serán escenario de una semana de tenis de selecciones (13-18 septiembre) en la que el principal aliciente estaba en el Grupo B, el de Valencia, con España, Serbia y Canadá destinadas a pelear por las dos plazas que dan la clasificación. Sin embargo, la cercanía de la cita con el US Open y la renuncia de Novak Djokovic a participar pueden provocar un caos en el que, por ahora, faltan respuestas.

En estos momentos y pese a las declaraciones de Viktor Troicki, Serbia no ha comunicado de forma oficial la renuncia de Djokovic a participar en la fase de grupos. El número uno serbio se bajaría de la cita de Valencia por motivos personales y esperaría a Málaga para hacer acto de presencia en la Davis de Piqué. Sin embargo, ni la organización tiene la confirmación de la baja de Nole ni el propio tenista –y su selección– tienen la plaza asegurada para Málaga.

Y es que Canadá, que anunció su prelista de forma oficial con las bajas destacadísimas de Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov, podría contar finalmente con sus dos estrellas para la cita de Valencia. Así las cosas y en caso de confirmarse los rumores, el combinado norteamericano pasaría de tener un líder veterano y fuera del Top-100 como Vasek Pospisil a llegar a España con dos jugadores confirmados entre los mejores del mundo y con notables resultados a sus espaldas en pista rápida.

La organización de la Copa Davis no sabe nada aún de este cambio en Canadá pero aseguran a este periódico que se trataría de algo lícito, pues se pueden realizar hasta tres modificaciones en cada equipo antes del comienzo de la competición. La decisión canadiense iría de la mano de la renuncia de Djokovic y Nadal –no estaba en la prelista oficial–, lo que multiplica sus opciones de pasar a la ronda final.

La encrucijada de España

¿Y en qué lugar queda España? El combinado nacional se encuentra ante una situación complicada, toda vez que la baja de Djokovic les deja como grandes favoritos a la victoria en el Grupo B de competición, pero a su vez la llegada de Canadá les complica el primer puesto y la clasificación, aunque dependiendo del equipo que pueda presentar el capitán Sergi Bruguera.

Por el momento, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers son los designados, pero Davidovich abandonó lesionado el US Open en la noche del domingo y Alcaraz, aún en liza, podría encontrarse con un escenario más que ajetreado en caso de llegar a la final o incluso ganar el Grand Slam norteamericano, que finaliza sólo dos días antes del comienzo de la competición en la Davis. Las dudas existen y se resolverán en los próximos días con el colchón de saber la calidad de los tenistas de segundo escalón –por detrás de Carlos y Rafa– con los que cuenta la RFET.

España busca el primer puesto

El Grupo B pasó de ser el de la muerte a resultar muy asequible en clasificación para España y Serbia, que ahora no es favorita tras la renuncia, no oficial, de Novak Djokovic. El combinado nacional, a la espera de cambios en su alineación, luchará por ser primero y salir beneficiado, teóricamente, de cara a la fase de eliminatorias. Con el sorteo ya hecho, en caso de vencer su grupo, el combinado capitaneado por Bruguera se enfrentaría al segundo clasificado del Grupo A (Argentina, Croacia, Italia o Suecia), mientras que si califica segundo el rival sería el campeón del Grupo C (Francia, Australia, Alemania, Bélgica).