El cambio de superficie en Indian Wells enfada a Alcaraz: «No lo entendí cuando me enteré»

La superficie se ha erigido como uno de los temas de debate por excelencia del tenis, únicamente equiparado con el cargado calendario que agota a los tenistas. Las raquetas de la ATP se dan cita durante las dos próximas semanas en el desierto de California para la disputa de Indian Wells, considerado como el quinto Grand Slam del año. Allí el foco vuelve a centrarse en la superficie, así lo verbaliza Carlos Alcaraz.

Indian Wells está considerado el torneo más lento de los disputados sobre pista rápida, por lo que la organización de la competición ha cambiado el material de la superficie por el mismo que se emplea en US Open y los Masters de Miami, Cincinnati y Canadá. Una modificación que se entendió como mayor velocidad a la bola.

«La cancha está un poco más rápida, sí, es algo que no entendí cuando lo vi. Este torneo se ha disputado en la misma superficie durante 25 años, en la misma cancha, pero ahora se ha cambiado. No sé la razón, sinceramente. Tendré que entrenar para verlo, aunque me considero un jugador que se adapta bien a las condiciones en las que está jugando. Creo que juego muy bien al tenis, incluso si las canchas son un poco más rápidas, pero reconozco que no lo entendí cuando lo leí», aseguró Alcaraz.

No obstante, el murciano se probó los días posteriores sobre la pista de Indian Wells y sus sensaciones fueron similares a las de años anteriores. Cabe recordar que Alcaraz se ha alzado con el título en las dos últimas ediciones. Medvedev, que años atrás ha sido uno de los más críticos con el tipo de superficie de Indian Wells, llegando a calificarlo de «vergüenza», se une a la corriente de Carlitos.

«Siendo sincero, me parece muy lenta. No sé lo que opinan los demás tenistas, pero he jugado dos días y me parece muy lentas. Ya veré cómo está durante el torneo, pero he jugados dos días y no noto ninguna diferencia. Hoy se me ha caído la raqueta y se me ha rasgado la empuñadura de lo rugosa que está la pista. Y cuanto más rugosa es una superficie, más lenta se vuelve», analizó el ruso.

El cambio de superficie parece no modificar la velocidad de la bola, pero sí su bote. Tenistas como Sabalenka, pegadora por naturaleza, así lo ha explicado. Sea cual sea el ecosistema de la superficie, Alcaraz parece no encontrar demasiadas diferencias con la de años anteriores. Busca su tercera corona sobre el desierto californiano y conseguir en Miami el que sería su primer Sunshine Double, algo que Nadal no logró conseguir a lo largo de toda su carrera.