El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se pega un batacazo histórico y no jugará la Champions de Asia

Cristiano Ronaldo no jugará la próxima Champions League de Asia, al menos con el Al-Nassr. El conjunto saudí se ha pegado un batacazo histórico en su liga y no quedará entre los dos primeros, lo que supone que no se han clasificado para la próxima edición de la competición. El equipo de Riad tenía muy complicado meterse entre los dos primeros, pero con un empate en la antepenúltima jornada, la 32, ante el Al Tawoon se ha confirmado de manera matemática.

El Al-Nassr se jugaba sus opciones de estar en Champions en las tres últimas jornadas. Después de la victoria del Al-Hilal por 3-4, el equipo de Cristiano estaba obligado a ganar y esperar dos fallos de su máximo rival. Se quedaban a ocho puntos a falta de nueve que les quedaban en juego de esa segunda plaza, toda vez que la primera estaba ya imposible, tras proclamarse campeón de Liga el Al-Ittihad de Karim Benzema.

Y lo más complicado para el Al-Nassr era buscar la machada sin poder contar con Cristiano Ronaldo en este partido vital, en el que se jugaban todo. El luso era baja por unas molestias musculares por segunda jornada consecutiva, por lo que no podía ayudar a los suyos en busca de algo que parecía prácticamente imposible.

El Al-Nassr comenzó adelantándose en el marcador con un gol de Otavio en la segunda parte. Corría el minuto 51 cuando los de Riad marcaban el primero del partido. Sin embargo, apenas 20 minutos después, Roger Martínez empataba para los visitantes. El Al-Tawoon llegaba en media tabla, sin nada en juego, pero consiguió salir del Al-Awwal Park con un punto ante un equipo que se jugaba la vida. Pese a no contar con Cristiano, sí que estaba Sadio Mané, la otra gran estrella del equipo. Pero el senegalés no está ni mucho menos a un nivel similar al que mostró en el pasado en el Liverpool y no pudo darle la victoria a los suyos.

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no estará en Champions

De esta forma, el Al-Nassr se queda cuarto en la Saudí Pro League, a falta de sólo dos jornadas. Se despiden de las dos plazas que dan acceso a la Champions League de Asia, confirmando la temporada en blanco. Después de caer en la máxima competición continental en semifinales, ante el sorprendente Kawasaki Frontale japonés, que quedó subcampeón, los de Cristiano Ronaldo no podrán repetir presencia en ella.

De esta manera, al portugués se le resistirá durante su etapa en Arabia Saudí levantar el título continental, al menos durante un curso más. De hecho, tras la mala temporada del equipo, que no coincide para nada con el buen rendimiento mostrado por el veterano futbolista, hay ya voces que especulan con que haya podido ser el último curso del luso en su aventura saudí.