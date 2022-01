El tiempo pone a cada uno en su lugar. Que se lo digan a Ramón Espinar, que durante bastante tiempo ha tenido a Rafa Nadal en su diana. Quizás por ir siempre contracorriente y por conseguir algunos RTs de la extrema izquierda intentaba criticar al tenista balear, aunque siempre salía mal parado. Lo último fue hace unos meses, intentando dejar por los suelos a Nadal y a su tío Toni por el Caso Osaka, palabras a las que ahora ha contestado el que fuera entrenador de su sobrino.

Aprovechando su entrada en el programa La Roca de La Sexta, Toni Nadal se acordó de aquello y dio un repaso a un Ramón Espinar que no sabía ni qué contestar y se hacía el tonto como si no se acordara del tema: «Hiciste un comentario equivocado sobre mi persona cuando hablamos de Osaka. Desconocías el tema, cosa que yo conocía. Dijiste que perdimos una ocasión inmejorable para defender a una pobre chica».



«No recuerdo que dije… Creo que no dije exactamente eso», contestaba Espinar. «Es verdad que vosotros sois gente pública y tendéis a opinar de todo, pero yo conozco el tema y fui totalmente educado con esta chica. Nos dejaste algo mal a los dos, innecesaria e inmerecidamente”, añadía Toni Nadal, que no podía dejar pasar la oportunidad para recriminar aquel episodio al ex de Podemos.

Y esto era lo que decía Ramón Espinar sin conocer el tema en absoluto: «Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas. Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada. La verdad es que Rafa Nadal merece todo el respeto como tenista, pero como millonario es un personaje bastante atrabiliario y cutre». Ahora el zasca le ha llegado de vuelta sin verlo venir…