Brutal rajada de un ex portero del Barcelona: «Funciona como un equipo pequeñito»

Claudio Bravo formó parte del último Barcelona ganador. Él era el portero que cada fin de semana se ponía los guantes y defendía la red en la Liga, mientras que en la Champions League lo hacía Marc André ter Stegen. Además, tuvo la difícil papeleta de ser el sustituto de un mito del club como Víctor Valdés. En sus tres temporadas como guardameta culé tuvo tiempo para ver cómo se las gastaban en esa directiva, un tipo de gestión que no se diferenciaba mucho del actual.

Es por eso que el chileno señaló que «el Barça funciona como un equipo pequeñito» en su última entrevista. A sus 41 años y tras desvincularse del Betis, Bravo se encuentra sin equipo, aunque por el momento no ha anunciado su retirada del fútbol. Tras su paso por el Barcelona se marchó al Manchester City y al ser preguntado por las diferencias entre un club y otro sorprendió la contundencia de su respuesta.

#23Ago | El brutal ‘palo’ de Claudio Bravo al Barcelona cuando le compara con el Manchester City. 🗣️»El Barça funciona como un equipo pequeñito», expresó el portero chileno. #LaLiga pic.twitter.com/KyNklG1jSK — Diego Mengual (@MengualEnLinea) August 23, 2024



«Siempre cuento esto: el Barça funciona como un equipo pequeñito. Es gigantesco a nivel mundial. Madrid y Barça debe ser lo más grande a nivel mediático, lo más conocido. Internamente es muy pequeño. Ves siempre las mismas caras, poca gente. Los jugadores, el staff, tres o cuatro guardias, cocineros y poco más. En cambio, llegas al Manchester City y es un club gigantesco internamente», afirmó.

«No escatiman en recursos y personal para que el jugador se desarrolle de la mejor manera posible y que no te falte absolutamente nada. ‘Tú preocúpate de jugar, nosotros tenemos al mejor fisio, al mejor preparador físico en el gimnasio y no uno, sino dos, tres… El área médica tiene 20 camillas, no cinco. Médicos tienes dos o tres…», añadió, despachando al Barça.

Y es que esa precaria gestión interna es buen reflejo de cómo le va al club azulgrana en lo deportivo. Desde que Joan Laporta regresó a la presidencia en 2021, son decenas de personas las que han abandonado la entidad en todas las áreas. El último fue Thiago Alcántara, que vino para aprender formando parte del cuerpo técnico de Hansi Flick, pero que ha abandonado la disciplina culé tras la pretemporada.