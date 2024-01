El brutal enfado de Sergio Ramos con un aficionado tras otra derrota del Sevilla: «¡Cállate ya!»

Mayúsculo enfado de Sergio Ramos con un aficionado en la grada del Ramón Sánchez Pizjuán tras la dura derrota del Sevilla por 0-2 contra el Athletic Club. El central sevillista estaba dando sus declaraciones post partido cuando la tomó con una persona que le estaba gritando desde su asiento. «¡Ten un poco de respeto a la gente y al escudo!», dijo el defensa en un tono muy alto.

La situación en el estadio hispalense era insostenible después de un nuevo batacazo del Sevilla en la jornada 19 de la Liga EA Sports. Sergio Ramos, que estaba en plena comparecencia, le pidió gritando a un aficionado que se callara y que respetase «a la gente».

«Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente. Respeta a la gente, estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente y cállate ya», clamó Sergio Ramos, que luegó siguió con su análisis: «Hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía… es la situación, la frustración de la gente porque es normal, mucho tiempo sin ganar, sin darle una alegría y es lo que tiene».

El Athletic venció al Sevilla este jueves, cerrando así la primera vuelta empatado dentro de la zona de Champions League. Los leones aprovecharon la derrota del Atlético de Madrid para igualar por encima a los madrileños en 38 puntos, también con el Barcelona aunque con un partido más, y pedir paso en el top 4. La resaca de Nochevieja la notó el Sevilla, pese a estar en situación de urgencia y venir levantando la cabeza con Quique Sánchez Flores.

Sergio Ramos la toma con un aficionado

El cuadro de Nervión suspendió el examen del Athletic, un test de máxima exigencia, de no conceder ni un centímetro y tener unos mimbres que no tienen los andaluces. En el primer tiempo no existió el Sevilla, despedido al descanso con una buena pitada, y lo mejor para los locales fue que sólo subió el 1-0 de Mikel Vesga a la media hora, un cabezazo inapelable y sin marca.

En la reanudación, los de Ernesto Valverde volvieron a asediar, perdonó una más Nico Williams, pero los de Quique lograron algo de posesión para ordenar las ideas y mirar hacia arriba. El técnico madrileño movió el banquillo y el Sevilla siguió mejorando, probando incluso a Unai Simón aunque en fuera de juego. El Athletic tampoco se puso nervioso y, tras un balón parado con la defensa rival de nuevo descolocada, Paredes firmó el 0-2 en el minuto 76.