Brutal crítica del seleccionador de Polonia a Xavi: «Juegan muy mal, son desastrosos»

Michal Probierz, seleccionador de Polonia, protagonizó una de las mayores críticas que se han escuchado sobre Xavi Hernández, entrenador del Barcelona. A las puertas de la Eurocopa, y con Robert Lewandowski como gran líder de la selección polaca, Probierz rajó del entrenador español y también del Barça por la situación en la que llegará el delantero a la concentración de este país.

«Existen pocos jugadores como Robert Lewandowski en el mundo», dijo el seleccionador de Polonia para después pasar a criticar de forma muy dura a Xavi, del que vino a decir que es el culpable de las críticas a Lewandowski y de sus datos goleadores de este año, menores a los de anteriores temporadas. «Robert es el máximo goleador y hay que decir que el equipo no le ha ayudado», explicó Probierz.

El seleccionador polaco, que lleva desde el pasado mes de septiembre en el cargo, tiene un importante reto en la Eurocopa de Alemania, ya que está en un grupo muy difícil, el considerado de la muerte, con Países Bajos, Austria y Francia. Para al menos llegar a octavos, Probierz sabe que necesita al mejor Lewandowski.

Y ese Lewandowski es el que ve que no ha tenido el Barcelona por culpa del estilo y planteamiento táctico de Xavi Hernández. «A menudo, se situaba en buena posición de remate, pero el balón no le llegaba nunca. En el último partido, cuando recibió el centro, marcó un gol», explicó Michal Probierz. Y continuó: «Se nota que Lewandowski hace todo lo que puede para hacerlo lo mejor posible, pero no hay muchas oportunidades».

El seleccionador de Polonia fue todavía más duro con el Barcelona que se ha visto este año: «El Barcelona estaba en un estado de forma desastroso y Robert fue el futbolista que intentó levantar al equipo, pero hubo un momento en el que el Barcelona se cayó de la pelea por los títulos y la moral de la plantilla bajó».

Lewandowski es la gran esperanza de Polonia

«Se nota que Lewandowski hace todo lo que puede para hacerlo lo mejor posible, pero no hay muchas oportunidades e, incluso, si él mismo genera acciones de peligro, alguien no lo aprovecha. La situación del Barça le frustra enormemente», continuó Michal Probierz en una entrevista concedida a TVP Sport en la que fue muy duro con lo hecho por Xavi y el Barcelona en esta temporada que ya acaba.