El vídeo más viral de la semana ha sido sin duda el protagonizado por el boxeador Antonio Barrul y un supuesto maltratador en una sala de cine de León. El púgil asegura que el hombre había agredido a una mujer y una niña, y aunque sólo le pedía que se marchara de la sala, finalmente cayó en sus provocaciones y le noqueó frente a la pantalla mientras todos los espectadores veían la película Garfield. Ahora, el agredido ha denunciado a Barrul por lo sucedido.

Tal y como informa la Cadena Cope, el hombre ha tomado cartas en el asunto y ha actuado por la vía legal contra el boxeador, al que han respaldado desde las federaciones y desde toda España por defender a una mujer maltratada. En cualquier caso, ahora se deberá enfrentar al presunto agresor en los tribunales, algo que era previsible viendo la tremenda repercusión del vídeo en redes sociales y medios de comunicación.

🚨 Noticia @partidazocope: 🚔 El presunto maltratador del cine de León ha denunciado al boxeador Antonio Barrul 🧐 El deportista intentó defender a la mujer del denunciante que estaba siendo acosada públicamente por su propio marido 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6J06rtdwIv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 8, 2024



«Un hombre demasiado violento contra su mujer, tenía amenazas hacía ella. Ella se intentaba separar, pero él continuó. A la media hora de película él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. La zarandeó. La gente se levantó y en el forcejeo él pegó un golpe a una niña. Yo ya no me pude contener más. Me levanté y le dije que se marchara, que lo que estaba haciendo delante de los niños no era normal. Y entonces él se volvió loco. Arremetió todo contra mí, me empezó a amenazar, a insultar», explicaba Barrul días atrás.

«Yo tengo niños. Lo siento. De verdad que me duele. Me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y me agarró del brazo pidiéndome que me sentara. Me senté y el hombre bajó a la zona de la pantalla de la sala. Ahí empezó a insultar y a amenzar de una manera muy grande. Entonces bajé a decirle que se marchara. A la gente del cine que llamara a seguridad, que vinieran por él, pero él no paraba de las amenazas. Me entró un impulso y pensé: ‘Le pegó a una mujer, le pegó a una niña, mi mujer y mis niños llorando, me dejaba en evidencia delante de ellos con sus provocaciones’. Entonces llega a tal punto que no me pude contener más y fui a donde él», agregaba visiblemente afectado por lo ocurrido.

«A un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. Estoy en contra de la violencia de género 100% y esto no se puede consentir y como pedí perdón en el cine que lo hice públicamente, lo vuelvo a hacer. A todos esos niños que hayan visto el video, la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie», finalizaba Antonio Barrul, ahora denunciado por el otro individuo.