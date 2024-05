Antonio Barrul se ha visto envuelto en un episodio viral en España. Se trata de la pelea que tuvo lugar este domingo en un cine de León mientras se proyectaba la película de Garfield. Todo empezó cuando uno de los implicados agredió a su mujer en presencia de toda la sala, insultándola y agarrándole por el cuello. El deportista pidió al agresor que se «calmara», pero las provocaciones continuaron y acabarón peleándose delante de la pantalla del cine.

Un Antonio Barrul que lejos de esconderse ha dado la cara durante las últimas horas de varias formas, entrando en programas de televisión y radio, además de publicar un vídeo en las redes sociales explicando al detalle lo sucedid en la sala de cine. «Hola, mi nombre es Antonio Barrul y voy a contar los hechos que ocurrieron en el cine de León. Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película y había una pareja con un niño», comienza el boxeador.

«Un hombre demasiado violento contra su mujer, tenía amenazas hacía ella. Ella se intentaba separar, pero él continuó. A la media hora de película él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. La zarandeó. La gente se levantó y en el forcejeo él pegó un golpe a una niña», añadía Antonio Barrul, que acabó estallando: «Yo ya no me pude contener más. Me levanté y le dije que se marchara, que lo que estaba haciendo delante de los niños no era normal. Y entonces él se volvió loco. Arremetió todo contra mí, me empezó a amenazar, a insultar».

La sinceridad de Antonio Barrul

«Yo tengo niños. Lo siento. De verdad que me duele. Me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y me agarró del brazo pidiéndome que me sentara. Me senté y el hombre bajó a la zona de la pantalla de la sala. Ahí empezó a insultar y a amenzar de una manera muy grande. Entonces bajé a decirle que se marchara», insiste el púgil.

«A la gente del cine que llamara a seguridad, que vinieran por él, pero él no paraba de las amenazas. Me entró un impulso y pensé: ‘Le pegó a una mujer, le pegó a una niña, mi mujer y mis niños llorando, me dejaba en evidencia delante de ellos con sus provocaciones’. Entonces llega a tal punto que no me pude contener más y fui a donde él», agrega visiblemente afectado por lo ocurrido.

«A un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. Estoy en contra de la violencia de género 100% y esto no se puede consentir y como pedí perdón en el cine que lo hice públicamente, lo vuelvo a hacer. A todos esos niños que hayan visto el video, la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie», termina Antonio Barrul, que espera que este tema quede zanjado y que no le afecte en su carrera deportiva, algo que por el momento parece que así será porque las federaciones le han respaldado.