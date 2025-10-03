Borja Iglesias se vuelve a autodescartar de la selección: «No creo que vaya…»

Borja Iglesias se volvió a desmarcar de la selección española tras marcar de nuevo con el Celta en el partido de este jueves en la Europa League contra el PAOK. El delantero gallego, que renunció a jugar con España durante la polémica marcha de Luis Rubiales de la presidencia de la Federación por lo ocurrido en la celebración del Mundial femenino, ha confesado que no confía en que Luis de la Fuente le convoque para este segundo parón de la temporada.

En aquel momento, Borja Iglesias no tenía ninguna posibilidad por rendimiento de ir con la selección, aunque a día de hoy sí que vive un buen momento goleador. En nueve partidos ha anotado seis goles y está siendo la principal referencia del equipo de Vigo tanto en Liga como en Europa. Así las cosas, el gallego dejó claro su pensamiento en torno a la lista que anunciará este viernes De la Fuente.

«No creo que esté, pero apoyaré desde aquí siempre. No hay problema. Hay una prelista por ahí y en ella no estoy, entonces supongo que no estaré. Aparte, creo que los estados de forma marcan, pero tienen un grupo bastante hecho, con gente arriba que tiene mucha capacidad y grandes delanteros, así que creo que es difícil», dijo Borja Iglesias en Movistar + tras el Celta-PAOK, que acabó en 3-1 para su equipo.

Así todo, Borja Iglesias reseñó su intención de volver a jugar con la selección española en un futuro tras ‘borrarse’ cuando el lío del combinado femenino: «Representar a tu país a nivel profesional es de lo más bonito que te puede pasar. Yo lo he vivido y lo he disfrutado mucho. También creo que hubo por ahí un tramo un poco convulso y difícil. Pero estoy bien, estoy tranquilo, viviendo un momento precioso de mi carrera y lo tomo todo con tranquilidad. Todo me viene bien y estoy muy feliz».

Borja Iglesias, la selección y su gran momento

Además, el gallego remarcó su buen momento de forma en este comienzo de temporada con el Celta, que le adquirió en propiedad este verano procedente del Betis tras un año de cesión: «Me encuentro muy bien. Estoy en un gran momento, puede que sea el mejor de mi carrera. Ya el año pasado, en tramos de la temporada me sentí muy bien, me sentí muy cómodo. Creo que la confianza del míster, del equipo, de la manera de jugar me viene muy bien. Estoy en casa, estoy donde quiero estar y todo ayuda».