Bombazo: Joana Sanz se reconcilia con Dani Alves tras su salida de la cárcel

Ya es oficial, Joana Sanz y Dani Alves se han reconciliado tras la salida del ex futbolista de la cárcel el pasado 25 de marzo. La mujer del ex jugador del Barcelona ha resuelto todas las dudas en torno a su futuro publicando una imagen junto a su marido, a pesar de que Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por la violación a una joven en una discoteca de Barcelona.

Joana Sanz ha resuelto todas las dudas este lunes, día 1 de abril, publicando una foto junto a Dani Alves. En dicha fotografía se puede observar la mano de la modelo junto a la del ex jugador brasileño. Una imagen que dice mucho de su relación actual con él y que confirma que la pareja ha vuelto tras la puesta en libertada de Dani Alves.

Se ha rumoreado mucho durante los últimos meses que Joana Sanz y Dani Alves se iban a separar una vez que el ex jugador saliese de la cárcel. La modelo abandonó su casa particular justo en el momento que el ex jugador era puesto en libertad. Pero fue pura casualidad, y lo hizo por motivos profesionales. Pocos días después, la pareja ya está junta de nuevo y sin esconderse, como deja claro la publicación de Joana Sanz en sus redes sociales.

Con esta imagen publicada por la propia Joana Sanz se acaban los rumores de un nuevo romance de la modelo canaria. «A varios compañeros nos llegó, hace un mes, que Joana Sanz estaría conociendo a una persona, que se estaría viendo con un chico. Una información que nos llega a través del chico en cuestión al que está conociendo la modelo», apuntaba un colaborador de Fiesta.

Dani Alves, en libertad provisional

Dani Alves sigue en el punto de mira. El ex futbolista brasileño acudió a firmar por primera vez al juzgado tres días después de que pagara la fianza de un millón de euros y saliera de la cárcel en libertad provisional. Los reporteros siguen intentando hablar con el que fuera jugador del Barcelona, que guarda un silencio sepulcral en sus apariciones. Sin embargo, se sigue hablando y mucho sobre él. Por ejemplo, han trascendido los detalles de una fiesta que organizó en su casa poco después de salir de prisión.

El caso es que ha sido el cumpleaños de Domingos Alves Da Silva, el padre del brasileño. Primero lo celebró la familia de día, sin Dani Alves y en un restaurante de la Ciudad Condal. Posteriormente, los familiares y allegados siguieron la fiesta en casa del ex jugador, pues la propia familia compartió imágenes en las redes sociales.

«Por la noche vinieron a esta casa, cuando ya casi no quedaban periodistas y lo celebraron también junto a Daniel Alves», ha confirmado una reportera del programa Así es la vida que se encontraba a las puertas del domicilio de Dani Alves. Por su parte, Makoke también explicó en el programa de Telecinco que estuvieron de fiesta «hasta las 5 de la mañana» y que fue una «reunión de amigos».