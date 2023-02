Bombazo: Elena, gran protagonista de ‘La isla de las tentaciones’, sale con un internacional español

Elena está siendo sin duda la gran protagonista de la presente edición de La isla de las tentaciones. En el último programa se pudo ver su reacción a las imágenes de la infidelidad de David, que se había besado y acostado con la tentadora María. Elena se levantó de la hoguera con un cúmulo de emociones: triste, enfadada, dolida, decepcionada… Tras ver las imágenes teniendo sexo, se quedó totalmente quedó en shock y posteriormente incluso sufrió un desmayo. Sin embargo, meses después de que se grabara el programa, se sabe que su corazón está ocupado.

En las redes sociales ha salido a la luz el romance y las pruebas de que Elena lleva un tiempo haciendo planes con el futbolista del Villarreal e internacional español Yeremy Pino. El joven canario y la influencer están saliendo, por lo que meses después de la grabación del programa en la República Dominicana Elena tiene nuevo novio y parece haber olvidado definitivamente a David.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cuernis 🕵️‍♀️ (@lacuernis)

«Qué poca palabra, qué mentiroso. Lo que más me duele es que no se arrepienta y que no piense en el daño que me puede hacer a mí. No me lo esperaba para nada. Qué vergüenza. Estaba con la persona equivocada y no me estaba dando cuenta, pues menos mal que he venido aquí», decía Elena sobre David tras ver en la hoguera que le había sido infiel con María.

Pese a las cláusulas del reality, en las redes han investigado y han confirmado que Elena ha vuelto a ilusionarse en lo que se refiere al amor con Yeremy Pino. La cuenta La Cuernis ha publicado fotos en las que se les ve juntos de viaje y en presencia de amigos y otros familiares.