Sandra Barneda justifica su actitud con Elena tras su desmayo en ‘La isla de las tentaciones’

Este lunes se vivió una de las hogueras más duras que se recuerdan de La isla de las tentaciones. Elena sufrió un desmayo en plena hoguera, tras las imágenes de la infidelidad de su pareja. La joven protagonizó un tenso momento, tras el cual, Sandra Barneda recibió muchos comentarios negativos a través de las redes sociales.

La presentadora de La isla de las tentaciones recibió un aluvión de críticas, donde numerosos seguidores del programa afeaban su aparente frialdad ante el desmayo de Elena. Y es que, en las imágenes emitidas, se veía cómo se quedaba sentada mientras miembros del equipo del programa acudían rápidamente a socorrer a la joven.

Este martes en El debate de las tentaciones, Sandra Barneda quiso justificar su actitud. Con la madre de Elena presente en el plató, la presentadora explicó que ocurrió en aquel momento, en el que tanto ella como las concursantes y el equipo del programa vivieron unos segundos de pánico.

.@SandraBarneda, sobre Elena: «Yo no veo como cae, tenía miedo a que se golpeara la cabeza»

«Fue difícil ver cómo emitía esos gritos desgarradores y, cuando no lo esperábamos, pensábamos que se había tranquilizado, se desplomaba y no sabíamos cuál era la gravedad», señaló, destacando que el programa es muy difícil de hacer.

Sandra Barneda se dirigió a la madre de Elena, para explicarle cómo había vivido aquel momento: «Lo que me ocurre es que yo no veo la caída. Me quedo helada porque pienso que tu hija se ha golpeado la cabeza. Me asusto», expresó.

«Era algo incontrolable y lo primero que necesitábamos era ver que tu hija estaba bien. Fue una bajada de tensión por lo duro del shock. Luego hemos sabido que tiene bajadas de tensión», señaló la presentadora de La isla de las tentaciones mientras la madre de la concursante asentía.

La presentadora recalcó que no vio la caída y que su comentada reacción se debe a que se quedó en shock: «Ahí es donde yo me asusté, de ahí mi reacción. Luego había que tratar de tranquilizar a las chicas. Tenía que continuar la hoguera, era un momento muy duro porque lo habían vivido ellas».