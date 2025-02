Bodalás también raja por el indulto a Antony tras su expulsión en Getafe: «El reglamento es claro»

La expulsión perdonada a Antony sigue dando coletazos y el último en pronunciarse ha sido José Bordalás. El entrenador del Getafe ha defendido que el futbolista del Betis tuvo intención de dar a su jugador, puesto que no podía llegar al balón y que, por tanto, debía habérsele mantenido la sanción. «El reglamento es claro, es dar o intentar dar y en ese momento se intentó porque no había posibilidad de dar al balón», ha señalado el técnico azulón.

En la rueda de prensa previa al duelo que medirá el domingo al Getafe contra el Leganés en Butarque, el entrenador de los azulones ha reflejado su postura respecto a la expulsión a Antony. El jugador del Betis vio la roja en el Coliseum debido a una entrada por detrás a Yellu. El árbitro de aquel encuentro, Alberola Rojas, reflejó en su acta que la tarjeta se debía a que entró «por detrás a un adversario sin posibilidad de disputar el balón y con fuerza excesiva» al futbolista getafense.

Sin embargo, el Comité de Disciplina de la RFEF dio la razón al Betis y decidió quitarle la roja y, por tanto, la sanción correspondiente de dos partidos. Los verdiblancos alegaron que la redacción del acta incurría en un «error material claro y manifiesto» puesto que «el jugador no comete la acción que se refleja en el acta arbitral».

Tomando como buenas las explicaciones del Betis, el Comité decidió quitarle la sanción, lo que le permitirá jugar los dos partidos que se iba a perder: contra el Real Madrid y frente a Las Palmas. Una decisión más que controvertida, que ha provocado tanto las quejas de los madridistas como del propio Bordalás, en defensa de su futbolista.

«Se aprecia cómo el jugador D. Antony Matheus Dos Santos no deja de mirar en ningún momento el balón que viene controlando el jugador contrario, tratando de interceptar con su pie izquierdo la trayectoria del balón que acaba de golpear el referido adversario, sin que pueda inferirse en la acción impetuosa del jugador expulsado ningún ánimo de contactar con el jugador del Getafe, sino de llegar a contactar con el balón, aunque al final no lo consiga», refleja Disciplina en su escrito.

Antony jugará contra el Real Madrid

La decisión de Disciplina evidenció la doble vara de medir que existe tanto en el Comité como en el propio arbitraje. El indulto a Antony llega después de que rechazaran el de Bellingham. El jugador del Real Madrid fue sancionado con dos partidos por dirigirse a Munuera Montero con un fuck off, cuando el árbitro aseguró que se le había dicho fuck you. En esa ocasión, no se tuvo en consideración las alegaciones del club madridista, imponiéndole una sanción de dos partidos que le impedirá estar contra el Betis.

El Real Madrid tiene serios motivos para dudar de un Comité que es colindante con el CTA. El club blanco, desde su comunicado quejándose del estamento arbitral, ha ido sumando un revés detrás de otro en la interpretación de las normas. La absolución de Antony es el último ejemplo de un largo historial en este 2025.