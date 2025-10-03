Bob MacIntyre celebra un «recorrido casi perfecto» para compartir liderato en Alfred Dunhill Links

Bob MacIntyre, el orgullo del golf escocés, jugó uno de los mejores recorridos de su carrera, desafiando las adversas condiciones meteorológicas y situándose en lo más alto de la clasificación del Alfred Dunhill Links. MacIntyre firmó una brillante tarjeta de 66 golpes en Kingsbarns, haciendo gala de su extraordinario talento y situándose junto al sudafricano Richard Sterne con 12 bajo par. Fue el segundo 66 consecutivo para el jugador de Oban, tras un primer día con seis bajo par en Carnoustie en condiciones mucho más favorables.

MacIntyre lo calificó como «un recorrido de golf casi perfecto» y añadió: «Ha sido un recorrido maravilloso, sobre todo cuando ha cambiado el tiempo. El viento ha complicado mucho las cosas, pero he controlado muy bien mis golpes y he hecho algunos golpes magníficos».

Louis Oosthuizen, ganador del Open Championship 2010 en St Andrews, se encuentra a solo un golpe de MacIntyre y Sterne, con 11 bajo par. Su segunda ronda de 68 en Kingsbarns fue otra magnífica actuación, aunque había completado 12 hoyos antes de que llegara lo peor del viento y la lluvia, lo que hizo que se centrara más en conservar su tarjeta. No lo hizo Bob. El zurdo de 29 años, número 9 del mundo, consiguió siete birdies y solo un bogey, a pesar de terminar solo 45 minutos antes de que se suspendiera el juego, con varios grupos aún por completar su segunda ronda.

MacIntyre ha recibido esta semana una calurosa bienvenida por parte de los aficionados al golf escoceses tras la victoria de Europa en la Ryder Cup contra Estados Unidos el domingo, al igual que sus tres compañeros de equipo Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton y Matt Fitzpatrick. Pero no hay duda de quién es el favorito del público, y MacIntyre añadió: «Estoy donde quiero estar después de dos rondas, y estoy jugando bien. Pero fue un gran esfuerzo de equipo con mi caddie Mike, manteniendo todo seco y abrigado. También tuve la suerte de estar muy tranquilo mentalmente y pudimos ver hasta dónde nos llevó eso».

El Campeonato por Equipos está resultando muy emocionante, con un empate entre cuatro equipos cuando la segunda ronda está casi terminada. Los líderes provisionales Jack Senior y Dery Desmond están empatados con 24 bajo par junto a Wenyi Ding y David MacFarlane, Harrison Crowe y Cian Foley, y Alejandro Del Rey y Matthew Goode. El Alfred Dunhill Links Championship es una celebración del Links golf, que se juega en el Old Course St Andrews, Carnoustie y Kingsbarns, tres de los mejores campos Links del mundo, y culmina el domingo, último día, en el Old Course.

Con un premio de 5 millones de dólares estadounidenses, el Alfred Dunhill Links incorpora dos competiciones independientes: un torneo profesional individual para los mejores golfistas del mundo y el campeonato por equipos, en el que los profesionales forman pareja con golfistas aficionados, lo que crea un ambiente único.

Entre los famosos aficionados que participan se encuentran Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Bill Murray, Matthew Goode, Ronan Keating, Tom Chaplin, Dave Farrell, Mike Rutherford, Huey Lewis, Piers Morgan, Peter Jones, Andy Murray, Wayne Gretzky, Kelly Slater, Steve Redgrave, A.P. McCoy, Kevin Pietersen, Allan Lamb, Mark Nicholas, Schalk Burger Jnr, Morne du Plessis y Rob Louw.

Este es el 40º año que Alfred Dunhill apoya el golf en St Andrews, primero en la Alfred Dunhill Cup desde 1985 y luego en el Alfred Dunhill Links Championship desde 2001. Durante ese tiempo, se han recaudado muchos millones para obras benéficas. En junio de 2011 se creó la Alfred Dunhill Links Foundation como fundación oficial del Alfred Dunhill Links Championship. La fundación se dedica a formar a jóvenes golfistas aficionados en Escocia y Sudáfrica, y también apoya a la Universidad de St Andrews y a la St Andrews Pilgrim Foundation, que restaura y conserva monumentos históricos de la ciudad.