Bezzecchi, operado con éxito tras fracturarse la clavícula y podría volver en la próxima carrera

Marco Bezzecchi ha sido operado con éxito de la fractura de su clavícula izquierda. Una fuerte caída en la Q2 acabó con la presencia del italiano en el GP de Alemania de MotoGP, en Sachsenring. Aprilia anunció que su piloto no participaría más en esta carrera y viajaba a Italia para pasar por el quirófano y comenzar su recuperación cuanto antes. Los de Noale han informado que la intervención ha sido «exitosa» y, aunque todavía es «pronto para establecer un plazo de recuperación preciso», confían en que pueda estar en Silverstone.

La prueba del GP de Gran Bretaña es la siguiente cita del Mundial. Aunque esta no se disputará hasta dentro de un mes, después del parón veraniego, el próximo 9 de agosto. De ser así, el alumno de la VR46 Riders Academy sólo se perdería un Gran Premio, lo cual es importante de cara a su pelea por el Mundial de MotoGP.

«Marco Bezzecchi ha sido sometido a una intervención quirúrgica exitosa, realizada por el Dr. Giuseppe Porcellini en el Hospital Universitario de Sassuolo, para reducir y estabilizar la fractura de su clavícula izquierda», comienza diciendo el parte médico de Aprilia.

A su vez, el equipo italiano que el plazo de recuperación tiene un objetivo claro: «Aunque es demasiado pronto para establecer un plazo de recuperación preciso, esperamos que Marco regrese a la competición en el próximo Gran Premio de Silverstone. No obstante, en los próximos días se ofrecerá un pronóstico más definitivo en función de la evolución de su estado clínico».