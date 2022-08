Desde el Real Betis, cuando hace un año se desvelaba el plan de Javier Tebas con CVC y su Plan Impulso, se aplaudió a bombo y platillo el acuerdo. Su presidente, Ángel Haro, apuntaba que era la «solución», una especie de panacea para la crisis financiera que golpeaba al fútbol español como consecuencia de la pandemia. Casi un año después de esto, las palabras con las que bautizaba el acuerdo quedan en saco roto: el Betis se marcará ‘un Barça’ y busca activar palancas para esquivar sus deudas.

«El Plan Impulsa con el fondo CVC, no sólo va a permitir una mayor solvencia financiera, salvando el desequilibrio patrimonial, también mejoraremos el fondo de maniobra y calidad de la deuda», eran algunas de las palabras de Ángel Haro en los primeros meses del acuerdo. Términos todos erróneos, al menos en su caso, los que usó el presidente bético con el acuerdo de CVC. El Betis en estos momentos no tiene solvencia financiera, ni tampoco un equilibrio patrimonial ni ha adquirido un mejor fondo de maniobra y calidad de su propia deuda.

El Betis no ha tenido suficiente con la inyección económica que le aportó CVC y que llevó a hipotecar a 40 años vista sus derechos de televisión con un préstamo participativo que no ha resultado ser salvador. Ángel Haro sigue la estela de Joan Laporta y sus ya famosas palancas para solventar los problemas que maneja su club y el déficit que supone su actual coste de plantilla. No puede hacer frente a los costes de la misma sin vender a sus activos.

Cuenta Relevo que el Betis contempla activar su propia palanca vendiendo un porcentaje de sus ingresos por abonos y ticketing. Anualmente, la afición bética y el Estadio Benito Villamarín dejan alrededor de 15 millones de euros. Es una cuantía bastante estable, seguro, por lo que la entidad busca adelantar esos ingresos para así poder hacer frente al coste actual de su plantilla. La Liga no permite en estos momentos al club verdiblanco a inscribir jugadores con la regla 1:1 y, como el Barça, tiene que adecuarse a la regla 1:4 debido a que tiene su límite salarial sobrepasado.

El Betis está ahora a la espera de que La Liga y Javier Tebas den visto bueno a esta operación como han dado su consentimiento a las tres palancas efectuadas por el Barcelona con las que concedió un 25% de los derechos de televisión y otro 25%, éste vendido, del Barça Studios. Los verdiblancos buscan así no tener que tocar la plantilla que han confeccionado de la mano de Manuel Pellegrini con el objetivo de seguir siendo igual de competitivos y luchar por los puestos europeos.

El desfase actual del Betis es de unos 20 millones de euros, es un dato alto, principalmente porque en la entidad andaluza se esperaban percibir algunos millones por traspasos como los de Álex Moreno o Guido Rodríguez pero no han llegado las ofertas esperadas y los jugadores no se mueven. El club se aseguraría así subsistir esta temporada y mantener a su plantilla, aunque esto supone hipotecar la siguiente.