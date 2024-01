Betis-Barcelona: último tren a la Liga

El Barcelona se la juega y no puede fallar contra el Betis si no quiere desengancharse de la pelea por la Liga EA Sports en la jornada 21. El último tren para que el campeón siga optando al título pasa este domingo a las 18:30 horas por el Benito Villamarín, un fortín donde espera el único rival al que fue capaz de golear en el campeonato doméstico. Hay que remontarse al 16 de septiembre para encontrar ese 5-0 a los verdiblancos en Montjuic porque desde entonces todas las victorias del Barça en España se han producido por la mínima (8).

Con 41 puntos y un partido de Liga aplazado contra Osasuna por la Supercopa de España, el equipo de Xavi Hernández está obligado a ganar en Sevilla para que Girona (49) y Real Madrid (48 con un encuentro pendiente) sigan ampliando una distancia que podría acabar siendo insalvable. El Barcelona acudirá a la cita sabiendo lo que hayan hecho los blancos en el Santiago Bernabéu en su encuentro contra el Almería a las 16:15 horas, pero no conocerán el resultado de los gerundenses ante el Sevilla, pues el partido comienza a las 21:00 horas.

El actual cuarto clasificado, que es el Barça, también sabe que tiene en su mano recuperar la tercera plaza después de la derrota por 1-0 del Athletic Club contra el Valencia en Mestalla. Pero enfrente tendrá a un equipo que es octavo con 31 puntos y que contará con toda una afición motivada porque los suyos se hagan un hueco entre los puestos europeos. El Betis quiere aprovechar en su estadio, donde no ha perdido en 20 jornadas, la debilidad culé para prolongar su buen momento después de la victoria contra el Granada por 1-0 en la pasada fecha liguera.

La sufrida victoria contra Unionistas de Salamanca por 1-3 en los octavos de final de la Copa del Rey demostró que Xavi tiene poco margen de maniobra para introducir variaciones en su once. Pese a ello, el propio entrenador blaugrana confirmó en la rueda de prensa previa que tiene pensado rotar en alguno de los tres partidos que disputará en los próximos siete días (Betis, Athletic y Villarreal). No parece que vaya a ser contra el Betis, donde todo apunta a que sacará su once de gala con alguna novedad, como podría ser la titularidad de Lamine Yamal en lugar de Joao Félix y el estreno del joven central de 16 años, Pau Cubarsí.

Yamal y Cubarsí, posibles novedades del Barcelona contra el Betis

El juvenil ya debutó con el primer equipo el pasado jueves en el Estadio Municipal de Reina Sofía por la lesión de Andreas Christensen en el segundo tiempo. La baja del danés se une a las de Raphinha, Joao Cancelo, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Marc André Ter Stegen y Gavi. Tanto él como el portugués podrían reaparecer el siguiente miércoles en San Mamés para el choque de cuartos de la Copa contra el Athletic.

El Betis no se queda atrás en el apartado de bajas, pues entre lesiones, sanciones y la Copa África acumula hasta 12 jugadores que no estarán en el Villamarín. Sabaly, Aitor Ruibal, Juan Miranda, Chadi Riad, Bartra, Mendy, Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado, Ayoze Pérez y Abde. Es decir, la plantilla de Manuel Pellegrini está en cuadro para recibir a un Barcelona que también está en horas bajas, pero que tiene un margen más amplio para hacer ligeros retoques. La noticia buena para el conjunto bético es que vuelve a recuperar a uno de sus mejores hombres, Nabil Fekir, que volvió a los entrenamientos esta semana.

El duelo de la primera vuelta entre culés y verdiblancos acabó con goleada para los de Xavi. El Betis lleva perdiendo cuatro partidos contra el Barcelona y la última vez que evitó la derrota fue en 2021 cuando ganó por 0-1 en el Camp Nou. Aun así, quiere mantener la invencibilidad en su estadio para adelantar a Las Palmas y volver a la lucha contra la Real Sociedad por la plaza de Conference League. Y lo harán con las piernas frescas, pues no tuvieron ronda de Copa entre semana.

Respeto entre Xavi y Pellegrini

Bien es cierto que la oportunidad es única para los béticos, pero su entrenador no se fía ni un pelo del último campeón de Liga. «Si creemos que vamos a encontrar un Barça en crisis, estamos muy equivocados. Tiene un plantel estelar, con muchísimas variantes, y esperamos un rival duro», avisó el chileno en la rueda de prensa previa.

Por otro lado, Xavi sacó su lado más optimista en uno de sus peores momentos como técnico blaugrana. «Falta mucho optimismo. Es lo que más falta, pero ya lo contrarresto yo. Vienen el Betis y el Athletic y yo veo una oportunidad». Aun así, remarcó que es «una salida difícil» al tratarse de un equipo que «no ha perdido en su casa desde hace muchos partidos».

Posibles alineaciones del Betis-Barcelona

Betis: Rui Silva, Bellerín, Pezzella, Sokratis, Abner, Marc Roca, Altimira, Luiz Henrique, Isco, Diao y Willian José.

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, De Jong, Gündogan, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal y Lewandowski.