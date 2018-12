Nuevo aquelarre independentista en el Camp Nou

El Camp Nou volvió a vestirse de amarillo para clamar por la Independencia de Cataluña y la libertad de los políticos golpistas en la disputa del Barcelona – Tottenham. Los aficionados culés volvieron a desplegar un pancarta que se ha convertido en un clásico en el estadio azulgrana y que dice lo siguiente. “Sólo las dictaduras encarcelan a los líderes políticos pacíficos”.

A la entrada al Camp Nou, la ANC repartió carteles que muchos recogieron, pero otros se negaron a coger, comunicando a través de las redes sociales la campaña realizada por los que apoyan a los golpistas.

Hoy tenemos sesión de Independencia en el Camp Nou, los hijos de puta de ANC y compañía repartiendo su mierda amarilla en la puerta, yo como buena ciudadana española lo he cogido y lo he rajado. Mierda en mi campo, NO.

— SolFCB (@fcb_sol) December 11, 2018