Barcelona-Real Sociedad: en busca de la segunda plaza

Barcelona y Real Sociedad se dan cita este lunes a las 21:00 horas de la noche y al conjunto azulgrana sólo le queda un objetivo por cumplir. Y ese es el de recuperar (de nuevo) la segunda plaza en la clasificación de la Liga. El Girona ‘pinchó’ el viernes ante el Alavés, lo que le permite a los de Xavi Hernández poder recuperar de nuevo la posición que les permita acudir a la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí cada año.

Porque recuperar la segunda plaza es asunto de estado en ‘can Barça’. Al Barcelona no le sobra el dinero y clasificarse a la Supercopa de España le daría unos siete millones de euros. Por ello, Xavi Hernández se encargó en rueda de prensa para reiterar, en varias ocasiones, cuál era el gran objetivo que le queda al equipo por cumplir: «Volvemos a tener otra oportunidad de conseguir esta segunda plaza debido al empate del Girona. Una oportunidad grande, jugamos en casa ante un rival de nivel extraordinario».

Xavi reconoció que no conseguir la segunda plaza en la Liga sería un duro varapalo: «Sería un contratiempo, un paso atrás, no conseguir la segunda plaza ahora. Es un duelo vital, quedan cuatro partidos. Significaría mucho para nosotros».

Por ello, el Barcelona saldrá con su once de gala. Un once formado por Ter Stegen en la portería, Cancelo, Araujo, Cubarsí y Koundé en la defensa; una medular formada por Pedri, Christensen y Gündogan, mientras que en ataque estarán una noche más Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Y es que el delantero polaco tiene entre ceja y ceja conseguir su segundo Pichichi en España. El año pasado lo logró con 23 goles y este año, con 17, está a tres del máximo goleador, que es Artem Dovbyk. El ucraniano tiene un gol más que Sorloth, dos más que Bellingham y tres más que Lewandowski. De esta manera, el Barcelona tiene un objetivo importante, que es el de conseguir la segunda plaza. Y por otro lado ayudar al polaco a ser el máximo artillero de la Liga.

La Real Sociedad quiere estar en Europa

La Real Sociedad llega a Barcelona todavía con deberes por hacer. Y ese es el de cerrar la clasificación a la Europa League, la segunda competición más importante a nivel europeo. Pero si no lo consiguen, estarán en la Conference League, una competición que no le desagrada para nada a Imanol Alguacil: «Voy a ser sincero. Cuando empezamos la temporada todos los equipos, igual que yo, pelean por ganar la Liga sabiendo lo complicado que es. Una vez no puedes optar a ganar, quieres entrar en Champions. Ahora estamos con la posibilidad, si ganamos todo, de ser quintos. Ese será el objetivo».

«Luego podemos ser sextos o séptimos. Si somos séptimos, seguiré pensando que es una gran temporada y haremos historia entrando en Europa por quinta vez consecutiva. Muy pocos equipos, entrenadores y clubes pueden decir eso», continuó el entrenador vasco.

Imanol Alguacil es conocedor del partido al que se enfrentará su equipo. El Barcelona necesita sumar los tres puntos para recuperar la segunda posición. Un partido cuyo estilo de ambos equipos es el mismo. El de tener la pelota, el de cuidar la posesión, por lo que será un partido de lo más atractivo: «Los partidos allí da igual lo que tengan ellos en juego. Es un equipo grande, y con buen entrenador. El Barça en casa es difícil. Tendremos que dar lo mejor de nosotros para sacar algo positivo. Veo opciones sí, si somos capaces de jugar como aquí en casa sobre todo».