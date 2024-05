Barcelona-Rayo Vallecano: el fútbol ya es lo de menos

Desde hace unas semanas, el fútbol ha dejado de ser importante en Barcelona. Todo lo que rodea al conjunto azulgrana en los últimos días es ruido, rumores, acusaciones… y un futuro bastante desalentador para una afición que ya no entiende qué es lo que está haciendo Joan Laporta con Xavi Hernández. El equipo recibe al Rayo Vallecano este domingo a las 19:00 horas en Monjuic, en un encuentro donde los locales pueden cerrar el segundo puesto y los visitantes la salvación.

Porque del fútbol ha dejado de ser importante en ‘can Barça’ en las últimas 48 horas. El futuro de Xavi pende de un hilo. De hecho, desde Barcelona se cuenta que Laporta le cesará y no seguirá la próxima temporada, pero el técnico acudió a rueda de prensa a enfrentarse a las múltiples preguntas de la prensa y negó todo tipo de mala relación con el presidente del club: «No os puedo aportar nada más: el club me aporta tranquilidad. Seguimos con la misma ambición, me transmiten esta ilusión nada más. Entiendo el ruido peor no cambia nada».

«Me llegan informaciones, pero no me interesan. Me transmiten calma y confianza. Para mí no ha cambiado absolutamente nada. Nos sentaremos con el presidente. Y si tenemos que hablar de alguna cosa lo haremos pero en principio está todo como hace tres semanas. Tenemos una base extraordinaria para competir. Si hay algún cambio, ya os lo diremos. Pero estoy tranquilo y enfocado en ganar los tres puntos», añadió el técnico español en la que fue la rueda de prensa más tensa de la temporada. Y eso que era complicado…

Pero más allá de todo eso, Barcelona y Rayo Vallecano se ven las caras este domingo en un partido donde los dos tienen todavía que cerrar sus objetivos. El conjunto azulgrana, si gana, conseguirá matemáticamente el segundo puesto de la clasificación, lo que le permitirá estar en la Supercopa de España la próxima temporada. Si el Girona no gana, da igual lo que hagan los de Xavi, que también habrán conseguido el objetivo.

Malos precedentes del Rayo en Barcelona

Y es que el Barcelona sólo ha perdido dos enfrentamientos como local contra los vallecanos. Y ha concedido sólo tres empates. De esta forma, el Barça ha ganado en 15 de las 20 ocasiones que ha recibido el Rayo en casa. 68 goles a favor en todas estas ocasiones, una media de 3,4 por partido. Los azulgranas en dos ocasiones han conseguido imponerse 6-0 (temporadas 1996/97 y 2013/14) y una 7-1 (1988/89). En contra, sólo ha recibido 13 dianas, distribuidas en 11 encuentros.

El Rayo Vallecano tiene la siempre difícil tarea de cerrar la salvación ante el Barcelona. Se puede decir que virtualmente está conseguido, pues la diferencia con el Cádiz es de seis puntos a falta de seis puntos por disputar. De esta manera, un simple empate o una derrota de los gaditanos les servirá para estar un año más en la máxima competición del fútbol español.

«Me espero el Barcelona de siempre como local. No he visto un Barça especulativo, que no quiera ser un dueño de la posesión. No espero un Barça distinto. Xavi como jugador ha sido una referencia para todos, especialmente los que jugábamos en el mediocampo, y como entrenador voy viéndole matices tácticos diferentes, con estructuras modernas. Hay una traslación de lo que era como jugador a entrenador y se lo sabe transmitir a los jugadores. Sobran las palabras. Ojalá mañana digamos que estamos mejor que él», dijo Iñigo Pérez en la previa.