El Barcelona deja irse a la NBA a Dame Sarr tras fugarse antes de un Clásico sin permiso del club

El Barcelona ha anunciado este jueves que Dame Sarr dejará el club poniendo fin a un culebrón de dos semanas después de que el jugador se marchara sin permiso del club a Estados Unidos para participar en el Nike Hoops Sumit, torneo de exhibición que sirve de escaparate a promesas como el italiano de cara a la NBA. Su destino inminente apunta a ser Illinois para disputar la Liga universitaria de baloncesto americana (NCAA).

Dame Sarr, de 18 años, estaba siendo de gran utilidad para el Barça de Joan Peñarroya, pero dicho desplante que no supo controlar la entidad ha provocado su salida pocos días más tarde, una marcha que no deja ninguna recompensa económica en las arcas blaugranas. El adiós del escolta italiano de 1,98 ha sido de «acuerdo mutuo» según ha informado el Barcelona para poder «enfocarse en su futuro deportivo», cuya idea es que pase por la NBA.

Su fuga a dicho torneo de jóvenes talentos le impidió jugar el Clásico contra el Real Madrid en la ACB y ya no volverá a jugar más con el Barça. El equipo catalán le había denegado esta opción dado que se había «convertido en un jugador importante del equipo» a causa de la plaga de lesiones que sufre Peñarroya esta temporada.

«Pese a la negativa expresa del club, el jugador ha decidido, unilateralmente, desobedecer esta decisión, comunicando este viernes por la noche que viajará por cuenta propia para participar en el evento. Esta actitud supone un incumplimiento directo de sus obligaciones como jugador del FC Barcelona. El club, que ha invertido de forma significativa en la formación y desarrollo deportivo del jugador residente en La Masía, se reserva el derecho de defender sus intereses por las vías que considere oportunas», advirtió entonces el Barça.

Dame Sarr no jugó más

El jugador no había vuelto a jugar con el conjunto de Peñarroya y no lo volverá a hacer «en lo que queda de temporada». «El club y el jugador han llegado a un acuerdo mutuo para que este pueda enfocarse en su futuro deportivo, con la mirada puesta en dar el salto a la NBA», remarcó este jueves el Barça en un comunicado.

«Su paso por la disciplina azulgrana ha sido una muestra más del talento que nuestro baloncesto formativo sigue proyectando en la escena internacional», sentenció el club sobre el escolta, que esta campaña había disputado 27 encuentros entre Liga y Euroliga y adquiriendo mucho protagonismo tras las lesiones de Juan Núñez y Kevin Punter, que le abrieron la puerta en la rotación, con muy buenas actuaciones en el torneo doméstico.

Dame Sarr ya lamentó durante su estancia en Oregón esta situación provocada entre la falta de acuerdo entre el jugador y el Barcelona y comunicó su deseo de regresar a la normalidad, pero el club le cerró las puertas manteniéndole apartado del grupo en los entrenamientos y desconvocándole para todos los partidos desde entonces.

«Para mí es muy triste porque yo soy del Barça y siempre les apoyo. Ahora que estoy aquí también les estoy apoyando. Sé que al final ellos me quieren como yo los quiero a ellos y el ruido que hay fuera es normal, pero yo me centro más en nosotros y eso es lo importante», confesó Sarr, que no jugó ni contra el Real Madrid ni los posteriores.