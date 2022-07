El Barça maneja a Tagliafico como alternativa a Marcos Alonso

El Barça sigue a la espera de poder ejecutar cuanto antes la segunda palanca que permita a la dirección deportiva acometer los fichajes que tanto ansía Xavi Hernández. La pretemporada ya ha arrancado y al técnico aún le faltan varias piezas de su puzzle para esta temporada. Una de ellas es la del lateral zurdo, donde sólo tiene a Jordi Alba por el momento y que el curso pasado probó diferentes alternativas sin cuajar ninguna. El club tiene entre ceja y ceja el fichaje de Marcos Alonso pero está resultando más complejo de lo esperado por lo que el plan B está activado en caso de alarma: el argentino Nicolás Tagliafico.

El lateral izquierdo lleva varias temporadas siendo una posición compleja para el Barça. La superioridad de Jordi Alba en esa posición y su habitual condición física, poco proclive a las lesiones, han convertido un problema en algo menor. Pero la edad del catalán, 33 años, no asegura nada y Xavi quiere dos jugadores de máximo rendimiento por puesto. Es por eso que desde su llegada se peina el mercado en busca de una alternativa que sea capaz de competir con el capitán.

El nombre de Tagliafico no es nuevo en el entorno del Barcelona. Ya en el pasado mercado invernal el jugador fue una opción más que real para reforzar al equipo de Xavi. Pero las prioridades en ese momento eran otras. Llegaron Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang. Las estrecheces con el límite salarial impedían grandes maniobras y la del lateral zurdo quedó descartada pese a que existía ya un acuerdo con el jugador, no con el Ajax, su actual club.

«En el último mercado de invierno lo teníamos cerrado con el club. Faltaba que los dos clubes se pusieran de acuerdo entre ellos y no se dio. El Ajax no sé si quería 4 ó 5 millones de euros por un traspaso, y el Barça quería una cesión con opción de compra, pero mi club no estaba dispuesto. Los mercados de invierno son cortos y complicados. Ahora por lo que sé no ha habido contacto para verano», decía a principios de junio el propio Tagliafico, reconociendo las negociaciones en enero.

Según Sky Sports, el interés por el lateral argentino se ha reactivado en Can Barça al conocer las dificultades que está poniendo el Chelsea con el objetivo número uno para esa posición, Marcos Alonso. El lateral español es la opción preferente de Xavi para ser competencia directa con Alba. Son dos internacionales españoles para esa posición y el egarense estaría conforme con esa disputa por los minutos entre dos veteranos y experimentados jugadores, además de ser perfiles diferentes y casi complementarios. Pero el Chelsea ha dejado claro a Marcos Alonso que no tiene intención de dejarle marchar pese a que le resta tan sólo un año de contrato con los blues. El jugador desea salir rumbo al Barça pero de momento sólo ha recibido negativas ante su adiós.

El Barça vuelve así a sondear la opción de Tagliafico, al que también le queda un año de contrato con el Ajax. Actualmente su valor de mercado es de 11 millones de euros, aunque el cuadro holandés podría dejarlo salir por menos. Ya reconoció el propio argentino que el Ajax pidió en enero cuatro o cinco millones por él, aunque esta vez el Barça contaría con una mayor competencia por el lateral ya que Manchester United, Sevilla y Olympique de Lyon también estarían persiguiendo el fichaje de Tagliafico.