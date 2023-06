El Bahrain abandona la Vuelta a Suiza tras la muerte de Gino Mader

El Team Bahrain Victorious ha comunicado que abandonan la Vuelta a Suiza tras el fallecimiento de Gino Mader el pasado viernes. El equipo al que pertenecía el ciclista suizo está muy afectado por la trágica muerte de su corredor después de una caída en la etapa cinco de la carrera. Por esa razón, el conjunto de Bahrein ha decidido poner punto y final a su presencia en la prueba.

Tras la muerte de Mader, la Vuelta a Suiza comunicó que la etapa del viernes se reducía a los últimos 20 kilómetros neutralizados, que los corredores recorrieron como homenaje al fallecido Gino Mader. El ciclista murió como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el etapa del jueves al precipitarse por un barranco en el kilómetro 197 de la misma.

Tras el accidente, ocurrido en el descenso final de la etapa, el corredor de 26 años fue reanimado en el lugar por personal médico, antes de ser trasladado en helicóptero al hospital. «A pesar de los mejores esfuerzos del fenomenal personal del hospital de Chur, Gino no pudo superar este, su último y mayor desafío, y a las 11:30 am nos despedimos de una de las luces brillantes de nuestro equipo», informó la escuadra bahreiní, ahora ya fuera de la carrera.

Después de sopesarlo, el equipo Bahrain Victorious comunicó su abandono de la Vuelta a Suiza a través de sus redes sociales: «Tras la trágica pérdida de Gino Mäder, el Team Bahrain Victorious ha tomado la decisión de retirarse del Tour de Suiza».

Following the tragic loss of Gino Mäder, Team Bahrain Victorious has taken the decision to withdraw from Tour de Suisse @tds

