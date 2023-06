Muere Gino Mader a consecuencia de las heridas de una terrible caída en la Vuelta a Suiza

El ciclismo está de luto. El Team Bahrain Victorious ha comunicado el fallecimiento de Gino Mader a los 26 años por culpa de una caída sufrida en la Vuelta a Suiza. El ciclista suizo se fue al suelo en el descenso a una gran velocidad después de coronar el Albulapass. Mader tuvo que ser reanimado tras estar inmóvil en el agua y después trasladado al hospital en helicóptero en estado grave.

Mader sufrió una grave caída en el kilómetro 197 de la etapa 5 de la Vuelta a Suiza. El suizo del Bahrain Victorious se cayó por un barranco, quedó inconsciente y tuvo que ser reanimado por los médicos en el lugar. Una vez lograron reanimarlo, el joven ciclista fue trasladado en helicóptero al hospital de Chur, donde terminó falleciendo unas horas después.

«Es con profunda tristeza y pesar en el corazón que tenemos que anunciar el fallecimiento de Gino Mader. El viernes 16 de junio, tras una caída muy grave durante la etapa 5 del Tour de Suiza, Gino perdió la batalla para recuperarse de las graves lesiones que sufrió. Todo nuestro equipo está devastado por este trágico accidente, y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los seres queridos de Gino durante este momento increíblemente difícil», comienza diciendo el comunicado del equipo.

«A pesar de los mejores esfuerzos del fenomenal personal del hospital de Chur, Gino no pudo superar este, su último y mayor desafío, y a las 11:30 am nos despedimos de una de las luces brillantes de nuestro equipo», señala el Bahrain Victorious. Mader terminó quinto en la Vuelta a España 2021 y estaba considerado como una de las grandes promesas del ciclismo pero las heridas tras su fatal accidente en la Vuelta a Suiza le ha terminado costando la vida. D.E.P.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.

❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.

🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023