Bahamontes enseñó el camino de la gloria en el Tour a otros seis ciclistas españoles

El legendario ciclista español y primer deportista nacional en ganar el Tour de Francia, Federico Martín Bahamontes (Santo Domingo-Caudilla, Toledo, 1928), ha fallecido este martes, 8 de agosto de 2023, a los 95 años de edad. En 1959, el castellanomanchego grabó su nombre en la historia de la prueba más prestigiosa del mundo del ciclismo.

Federico Martín Bahamontes fue la primera gran estrella del ciclismo español y enseñó los pasos a recorrer a otros seis ciclistas españoles que le sucedieron en lo más alto. Luis Ocaña (1973), Pedro Delgado (1988), Miguel Induráin (1991, 1992, 1993, 1994 y 1995), Óscar Pereiro (2006), Alberto Contador (2007 y 2009) y Carlos Saste (2008), fueron el resto de leyendas que acompañaron al ‘Águila de Toledo’ en las páginas más importantes del ciclismo.

Bahamontes era un escalador puro y su mayor pasión era luchar por el Gran Premio de la Montaña en las grandes vueltas, un reto que en el pasado era mucho más pretigioso que ahora. Es por ello que siempre defendió que los ciclistas españoles tienen el deber de pelear para ganar esa clasificación, y no tirarla e intentar hacer cuartos o quintos puestos en la general, que para él tenían mucho menos valor y no servían para hacer palmarés. Ese testigo no sólo lo recogió Óscar Sevilla, al que se lo repetía cuando fue su pupilo

También lo hizo Luis Ocaña, quien se vistió con el maillot amarillo en la séptima jornada del Tour de 1973 y no se lo quitó hasta París, gracias a su poderío en la contrarreloj y su inmensa superioridad en la montaña. En nueve ocasiones ganó Bahamontes el Gran Premio de la Montaña en grandes vueltas, seis de ellas en el Tour de Francia, otras dos en la Vuelta a España y una más en el Giro de Italia. Además de su victoria en París en 1959, Bahamontes también se subió al podio del Tour en dos ocasiones más, en 1963 y en 1964, y consiguió otro más en la Vuelta del 1957.