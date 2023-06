La sobrecogedora imagen de Alberto Contador tras una dura caída en China

Alberto Contador sufrió una aparatosa caída en una edición particular organizada por La Vuelta en Pekín, China. El madrileño acabó con la cara llena de heridas, unas imágenes que él mismo público en sus redes sociales. Aún así, con el fin de poner, calma salió hablando de lo sucedido en un mensaje de tranquilidad para dar paso a la secuencia de su accidente.

Junto al vídeo, el ex ciclista mandó otro mensaje adjunto en su publicación en el que se dirigió a sus aficionados. «Hola a [email protected], hoy he sufrido una caída en el Desafío China by La Vuelta, han hecho el afilador y pese a intentar saltar al corredor en el suelo que me precedía ha sido imposible salvarla, mando este vídeo para transmitir tranquilidad pese a lo impactante de las imágenes, afortunadamente ha sido más lo aparatoso que la gravedad, únicamente unos puntos de sutura en ceja, pómulo y labio. Seguimos. Gracias @puritocycling, @pedrodelgadoweb y Weimar por transmitirme tanta tranquilidad y apoyo en esos momentos».