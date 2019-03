Lleva 5 goles en los últimos diez partidos. Ayoze Pérez tiene la esperanza de ir con la Selección desde que se enteró que estaba en la prelista de Luis Enrique.

El atacante canario ha registrado 42 tantos y 17 asistencias en los 187 partidos que ha disputado con el Newcastle, unos números que le han llevado a convertirse en uno de los 10 máximos goleadores del equipo inglés en la Premier. Ayoze Pérez podría ser convocado con la Selección para los dos primeros partidos de clasificación a la Eurocopa 2020 ante Noruega, en Mestalla, y Malta, en La Valetta; algo por lo que ha sido preguntado en una entrevista.

Cuestionado en Marca por si esperaba la lista de Luis Enrique con impaciencia, el ex del Tenerife ha respondido: “Sobre todo con esperanza desde que se dijo que estaba en la prelista que manejaba el seleccionador. Trabajo para estar ahí algún día. Obviamente, sé que es complicado porque hay muchos jugadores de nivel, pero trato de hacer méritos para que vean que puedo estar”.

El atacante del Newcastle asegura estar listo para jugar con España: “Por supuesto. Estoy listo y con una ilusión tremenda de poderme ver en una lista de España. Sería increíble para mí. Yo, en cualquier caso, sigo luchando. Ojalá se dé”.

Ayoze Pérez ha aprovechado la ocasión para agradecer a Luis García, ex de Barcelona, Atlético de Madrid y Liverpool que pidiera públicamente una oportunidad para él en la Selección: “Agradezco las palabras de Luis García. Sabemos lo grande que fue y significa mucho para mí. Me ve jugar y sabe que no siempre he podido desarrollar mi fútbol, lo mucho que me sacrifico y que, en los cinco años que llevo aquí, siempre he intentado dar el máximo”.

Los méritos de Ayoze para ir con la Selección

Ayoze, de 25 años, atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera. De los 7 goles que ha anotado esta temporada, cinco los ha metido en los últimos diez partidos, siendo clave en la remontada de su equipo ante el Everton y en la victoria del Newcastle frente al Manchester City. ¿Serán suficientes estos méritos para que Luis Enrique le convoque con España?