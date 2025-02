El Atlético saca los colores al Barça con el truco de los balones al espacio

El Atlético de Madrid le sacó los colores al Barcelona, una vez más, con el truco de los balones al espacio, la criptonita del equipo culé en defensa. Hansi Flick ha logrado que su equipo mejore bastante a lo largo de la temporada, pero arriesga demasiado con la línea defensiva muy adelantada, incluso con marcadores a favor. Simeone lo aprovechó y el Barça lo pagó caro.

El partido en el Olímpico de Montjuic fue una auténtica locura. Una oda al fútbol con ocho goles en más de 90 minutos de pura adrenalina. Un 4-4 que sin duda fue el mejor empate del año. Al espectador neutral le encantó el partido entero, pero a Hansi Flick solamente tramos. «Hemos encajado cuatro goles muy fáciles», reclamó.

No se puede ir contento el Barcelona con este 4-4 que deja la semifinal abierta y con un partido de vuelta que se disputará en el Metropolitano dentro de más de un mes. No lo tendrá fácil el Barça para estar en Sevilla, y eso que lo tuvo en la mano con el 4-2 y por momentos rozando el quinto.

El Barcelona de Hansi Flick volvió a sacar su mejor versión de juego contra el Atlético de Madrid, pero no le fue suficiente. Marcó cuatro goles, generó ocasiones para como mínimo poder marcar un par más, dominó, fue superior durante muchísimos minutos y las sensaciones eran más que positivas. Pero sus agujeros en defensa le volvieron a hacer mucho daño.

La criptonita del Barcelona en defensa

La criptonita del Barcelona de Hansi Flick está muy clara. Por momentos borda el fútbol y arrolla al rival, como hizo contra el Atleti, pero su planteamiento agresivo muchas veces le juega malas pasadas. Los balones al espacio buscando las espaldas de la zaga culé son el mayor peligro que se le puede crear al Barcelona. Y Simeone no paró de explotarlo una y otra vez.

El Atlético de Madrid, que fue infinitamente inferior al Barcelona en el cómputo general del partido, retrató al equipo de Flick con el truco de los balones al espacio. Y es que los colchoneros utilizaron ese recurso en casi todas sus jugadas en ataque. Así llegó el 0-2 con un balón largo de Julián a la espalda de la defensa culé que llegó a Griezmann.

Y en la segunda parte más de lo mismo. Griezmann tuvo una, Correa otro y Sorloth marcó un gol que quedó anulado por fuera de juego de Llorente en el inicio de la jugada. Todas con balones al espacio y a la espalda de la defensa culé. Y en el descuento volvió a ocurrir. Balonazo largo de campo a campo para que Lino en carrera se quedase solo y Sorloth empujase. Otra pelota al espacio para retratar a Flick.

En ese empate a cuatro definitivo, la defensa del Barcelona, que ya no fija el fuera de juego tan bien como al inicio de temporada, estaba demasiado adelantada. A la altura casi del centro del campo. Y lo pagó muy caro. Simeone sabía que tenía que explotar ese defecto de Flick y le sacó los colores. El técnico alemán no lo podía creer, pero la realidad es que no es la primera vez que esto le pasa a su equipo. Ni siquiera con resultados a favor a falta de pocos minutos reserva algo más a su equipo.

Todos los rivales del Barcelona ya saben que su mejor arma contra el equipo culé es jugarle con balones al espacio. En el duelo liguero entre estos dos equipos en diciembre pasó lo mismo con otro gol de Sorloth en el descuento para ganar el partido. Con jugadores rápidos puede ser incluso un arma letal. Hansi Flick está decidido a seguir arriesgando, pero jugando así corre un grave riesgo. Ante el Atleti lo pagó caro a pesar de jugar un gran partido. Un varapalo para un Barça que a pesar de realizar uno de los mejores partidos de la temporada, no logró un resultado positivo en un partido de máxima trascendencia.