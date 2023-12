El Atlético reactiva la búsqueda de un centrocampista a petición de Simeone

La derrota en Montjuic ha sido un baño de realidad en el Metropolitano y las consecuencias no se han hecho esperar. El Atlético reactiva la búsqueda de un centrocampista en el mercado de invierno, después de que Simeone insistiera en la necesidad de contar en su plantilla con un recuperador en la zona ancha, un perfil del que actualmente carece. El danés del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg sigue siendo el favorito del entrenador, pero no parece que el club esté en disposición de afrontar su coste.

Que el Atlético busca un medio centro es un secreto a voces desde el inicio de la Liga, cuando no culminaron con éxito las negociaciones para la llegada de Hojbjerg. Simeone se vio obligado a tirar con lo que tenía y, tras lesionarse Koke en el primer partido de Liga, no le quedó otra que improvisar con Pablo Barrios. Cuando también cayó el canterano volvió a recurrir a Koke, ya recuperado, pero no tiene otra alternativa y, desde luego, el de recuperador no es el puesto ideal para el capitán rojiblanco. La necesidad de contar con este especialista se hizo evidente el domingo, cuando el Atlético se vio superado por el centro de campo azulgrana.

Simeone, habitualmente dócil -al menos de puertas para fuera- con la política de fichajes del club, ha elevado esta vez el tono porque a partir de enero va a tener que afrontar cuatro competiciones y necesita un refuerzo en el medio campo. Si la opción de Hojbjerg sigue bloqueada, que es lo que parece, será necesario localizar otros objetivos, y los primeros nombres que hay sobre la mesa son los del argentino del Betis Guido Rodríguez y de un ex-atlético, el ghanés Thomas Partey, que está lesionado y que no cuenta para Mikel Arteta en el Arsenal. El problema de Thomas, cuyo perfil está claro que es del agrado del Cholo, es su salario. Tiene contrato con el Arsenal hasta junio de 2025 y esta temporada apenas ha jugado cuatro partidos en la Premier.

Sean Thomas, Guido, Hojbjerg o cualquier otro, todo apunta a que esta vez sí que Simeone conseguirá su objetivo. Y es que lo contrario sería un suicidio porque el Atlético está cogido con pinzas en el centro del campo y vienen meses muy duros de competición en los que el equipo puede caerse a pedazos si no llegan refuerzos.