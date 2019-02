El Atlético más madridista

Álvaro Morata, Filipe Luis, Juanfran Torres, Saúl Ñíguez y Antonio Adán tienen pasado merengue en el vestuario colchonero

El Derbi de este fin de semana en el Wanda Metropolitano tendrá un aliciente más que sus predecesores. Se enfrentarán Atlético de Madrid y Real Madrid con un interés común, la victoria, y que puede generar más distancias entre colchoneros o blancos o bien la caza definitiva del conjunto de Santiago Solari al del Cholo Simeone, separados por dos puntos en la tabla. Ese aliciente extra se llama Álvaro Morata y es el quinto con pasado madridista en el vestuario colchonero.

Atlético de Madrid y Real Madrid siempre han sido vías paralelas, de ida y vuelta. Jugadores que pasan por uno y otro equipo, principalmente, por la proximidad y calidad de sus canteras. Pero esta temporada, mientras en el conjunto blanco no figura ningún jugador con pasado rojiblanco, con pasado merengue hay cinco en las filas colchoneras: el mencionado Álvaro Morata, Saúl Ñíguez, Filipe Luis, Juanfran Torres y Antonio Adán.

El último en caer, y que ha levantado un gran revuelo en las últimas semanas, es el caso de Morata. Se especuló mucho con el destino del delantero. Que si Sevilla, Barça… y al final se decantó por el Atlético de Madrid. Otro madridista, éste con recorrido, que añade al blanco de su casaca el rojo de los indios. Las quinielas le colocan como titular para enfrentarse a su ex equipo. Mucho morbo y quizá un plus de energía será la que tenga el delantero ante sus ex compañeros.

Desde la sombra, pero también asentado en el primer equipo, estuvo también Antonio Adán. Tras salir del Castilla, el meta llegó a ser segundo portero blanco durante la etapa de José Mourinho en el banquillo blanco. La marcha de Dudek le dejó como alternativa a Iker Casillas. La ruptura entre este último y el técnico luso provocó que llegara Diego López aquel año, en enero de 2013, dejando de nuevo relegado a tercer portero al de Mejorada del Campo.

Similares caminos fueron los de los dos lateral colchoneros, Filipe Luis y Juanfran Torres. Ambos tuvieron un breve paso por el Real Madrid Castilla aunque ninguno de los dos logró derribar el muro del primer equipo. El español fue cedido al Espanyol, tras aquello fue fichado por el Osasuna y de allí dio al salto al Atleti. Lo del brasileño fue una cesión al filial merengue en 2005 que no tuvo el impacto esperado por la cúpula madridista. Años más tarde, recalaría en el Atlético de Madrid con esa mancha blanca en su pasado.

El de Saúl fue un paso breve y del que mantiene malos recuerdos. El centrocampista estuvo en edad cadete en la cantera del Real Madrid y su experiencia no fue la deseada, reconoció que le robaban la comida entre otras cosas… Acabó cambiando el blanco por el rojiblanco, donde acabaría explotando en el primer equipo años más tarde.