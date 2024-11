Atlético de Madrid - Las Palmas: horario y dónde ver por TV el partido de la Liga.

El Atlético de Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas se ven las caras en la jornada 12 de la Liga. Este choque, que se disputará en el Metropolitano, es muy importante para los pupilos del Cholo Simeone, que parece que ya se han despedido de la lucha por el título desde el mes de octubre, por lo que ya no tienen margen de error si quieren competir con Real Madrid y Barcelona. Por su parte, los canariones han mejorado desde la llegada de su nuevo entrenador y en cuestión de dos encuentros ya están cerca de salir de los puestos de descenso.

A qué hora es el Atlético de Madrid – Las Palmas de la Liga: horario del partido

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano la visita de la Unión Deportiva Las Palmas para disputar el partido que corresponde a la jornada 12 de la Liga. Este choque en el que se ven las caras dos equipos históricos de nuestro país promete tener de todo y la emoción estará servida en el feudo colchonero. Y es que los rojiblancos necesitan mejorar la versión que vienen dando últimamente, mientras que los amarillos han mejorado notablemente desde la llegada de Diego Martínez al banquillo, ya que lleva pleno de victorias en los dos encuentros que ha dirigido al equipo. Es por ello que, sin duda, este encuentro está llamado a ser vibrante, con goles y con mucha tensión por parte de dos combinados que tienen la necesidad de sumar sí o sí tres puntos que pueden ser muy importantes de cara al futuro.

La Liga de Javier Tebas programó este Atlético de Madrid – Las Palmas que corresponde a la jornada 12 del campeonato para este domingo 3 de noviembre. El cuero debe comenzar a rodar a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que arranque puntualmente el choque en el Metropolitano.

Dónde ver en vivo el Atlético de Madrid – Las Palmas y en qué canal de televisión

El primer tercio de la temporada ya se va a cumplir y empezamos a descubrir qué equipos están camino de cumplir sus objetivos y quiénes no están cumpliendo. La buena noticia para todos ellos es que todavía queda margen de mejora y de corregir errores, pero es verdad que los rivales no perdonan y no pueden dejarse ir, como le sucede al Atlético de Madrid en la lucha por la Liga y a Las Palmas por la permanencia.

Uno de los medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos para retransmitir el campeonato español en nuestro país fue Movistar+. Este Atlético de Madrid – Las Palmas correspondiente a la jornada 12 de la Liga se puede ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga, el cual hay que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el Metropolitano.

Por otro lado, todos los hinchas del conjunto colchonero y del cuadro amarillo, como todos los seguidores del campeonato español, también podrán ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Atlético de Madrid – Las Palmas de la jornada 12 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, como también mediante la web con un ordenador.

Árbitro y estadio del partido Atlético de Madrid – Las Palmas

El Estadio Metropolitano, que está situado en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se celebre este emocionante Atlético de Madrid – Las Palmas de la jornada 12 de la Liga. Este campo, que anteriormente era conocido como La Peineta, se convirtió en la casa de los rojiblancos en 2017, cuando los colchoneros cambiaron el mítico Vicente Calderón por este. Se espera una gran entrada y que se ocupen las 70.000 butacas que tiene de aforo el recinto.

Desde que el Metropolitano se convirtió en la casa del Atlético de Madrid se han celebrado allí diferentes eventos deportivos, como una final de la Champions League, además de esperar poder acoger la de 2027. También será sede del Mundial 2030 que España albergará junto a Portugal y Marruecos, pero hay que destacar que se han celebrado gran cantidad de conciertos con los mejores artistas y grupos del panorama mundial.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Ricardo de Burgos Bengoechea para que imparta justicia en este Atlético de Madrid – Las Palmas que corresponde a la jornada 12 de la Liga. A los mandos del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, que tendrá que revisar cualquier acción polémica que se produzca para, si es necesario, advertir a su compañero y que vaya a revisarlo al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.