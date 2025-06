El Atlético, cerca de conseguir el regreso de Lenglet a coste cero

El Atlético está cerca de conseguir el regreso de Lenglet a coste cero. El Barcelona asume que no va a lograr un traspaso por el defensa central francés y ahora el debate se centra en si el jugador estará o no dispuesto a rebajarse el sueldo para continuar en el Metropolitano. No entraba en los planes del equipo de Simeone su continuidad, pero al igual que sucede con Theo el club considera que es una muy buena oportunidad de mercado. Si el internacional bleu acepta las condiciones económicas que se le han planteado firmará contrato por las tres próximas temporadas.

Clement Lenglet ha tenido una trayectoria irregular en el Atlético y el club había tomado la decisión de no ejecutar la opción de compra que tenía firmada con el Barcelona. Sin embargo la situación ha dado un giro inesperado porque Hansi Flick tampoco cuenta con él y para la economía azulgrana los 16 millones de euros anuales de su contrato es una losa insalvable. Con contrato hasta 2027, su única salida es aceptar una sensible rebaja de su salario y llegar al Metropolitano con la carta de libertad.

Hay que recordar que en el acuerdo de cesión firmado entre Barcelona y Atlético se incluyó una cláusula que permitirá al jugador disputar con el equipo rojiblanco el Mundial de clubes, por lo que no hay problema en este aspecto. Sin embargo ambas partes quisieran llegar a la cita de Estados Unidos con todo solucionado y en eso están ahora, aunque en realidad la pelota está en el tejado del futbolista.

La continuidad de Lenglet permite al Atlético resolver en parte el problema del central izquierdo, ya que es es la pierna dominante del francés. Sin embargo en el diseño de plantilla futura que dibujaron en la pizarra tanto Carlos Bucero como Diego Pablo Simeone está claro que Clement no aparece como uno de los titulares fijos porque se estaban buscando otras cosas. Sin embargo el mercado da muchas vueltas y si se queda en la plantilla permitirá dedicar el dinero que había destinado al central zurdo para reforzar otras demarcaciones.