El Atlético necesitará el más difícil todavía para eliminar el miércoles al Manchester City, ganar un partido de Champions en su estadio. Aunque parezca increíble para un equipo que está en la antepenúltima ronda de la competición, lo cierto es que su bagaje como local es de dos empates ante Oporto y Manchester United y dos derrotas ante Liverpool y Milan. Eso sí, los cuatro rivales eran campeones de Europa. El City de Guardiola será el primero que pase en este curso por el Metropolitano sin haber levantado todavía la orejona.

Quedan todavía siete días y en medio queda un partido de Liga ante el Mallorca, pero a medida que pasan las horas crece entre la familia rojiblanca la fe por la remontada. La referencia es el 2-0 al Barcelona en cuartos de final de la temporada 2015-16 levantando el 2-1 del partido de ida. Griezmann marcó en aquella ocasión los dos goles en un Calderón enardecido que luego llevaría en volandas al equipo en semifinales ante el Bayern, que también cayó en Madrid, en ese caso 1-0.

No hay nadie en el Atlético que no vea posible dejar fuera de la Champions al City de Guardiola, que sólo pudo rematar tres veces entre los tres palos en todo el partido. Es cierto que los de Simeone ni siquiera vieron de cerca a Ederson, pero todos están convencidos de que el miércoles la historia será muy diferente, comenzando por los propios jugadores.

«Vamos a pelear hasta el final. El Wanda Metropolitano nos está esperando», ha escrito Joao Félix en su cuenta de Instagram.

📲| João Félix on Instagram: “We keep fighting until the end 🔴⚪️ Wanda Metropolitano is waiting for us 💫”



Por su parte, Reinildo Mandava también ha sido muy contundente en la misma red social: «Este equipo nunca se rinde. Estaremos esperándote para otros 90 minutos en el Wanda Metropolitano. Nunca dejes de creer»

📲| Reinildo Mandava on Instagram: “This team never gives up! 💪🏽🔴⚪️ We’re waiting for you at the Wanda Metropolitano for another 90’. Nunca dejes de creer” pic.twitter.com/1eGIF3p547

