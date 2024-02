El Atlético amenaza ruina en el peor momento de la temporada

El Atlético amenaza ruina en el peor momento. En vísperas de la vuelta de la semifinal de Copa y de los octavos de final de la Champions el equipo ha entrado en crisis y va de mal en peor como ha dejado patente esta noche en el campo del colista dejándose en el camino dos puntos muy importantes en su lucha por no perder las cuatro primeras plazas y, sobre todo, encajando dos nuevos goles en una temporada en la que está pagando con sangre su fragilidad defensiva. El Almería, que no sabe lo que es ganar un partido, hurgó en una herida que no se cierra y que convierte en inútil la buena marca ofensiva de un curso bastante peculiar.

Y eso que el inicio pareció invitar a la esperanza. Un minuto tardó el Atlético en silenciar el Power Horse Stadium con un gol de Correa que llegó de la forma más insospechada posible, no por el remate del argentino, que marcó su séptimo tanto en Liga, sino por el autor de la jugada, el mozambiqueño Reinildo, que se disfrazó de Samu Lino para romper por la banda a Pubill y servirle a Ángel un pase infalible.

El arranque rojiblanco dejó tendido sobre la lona al Almería, que a los cuatro minutos pudo haber recibido el 0-2 en un pase estratosférico de De Paul que dejó solo a Pablo Barrios, pero al canterano se le fue el control y le dio tiempo a Maximiano a salir a por el balón. Poco después fue Memphis el que se acercó al gol, pero su remate acabó en la esquina.

20 minutos tardó en Almería en sacar la cabeza. El Choco Lozano, inactivo hasta ese momento, aprovechó un error en la entrega de Pablo Barrios para ensayar el disparo desde lejos, pero Oblak estuvo firme abajo. De nuevo lo intentó el hondureño un minuto después con un cabezazo desviado que ya llamó la atención de Simeone, consciente de que el partido no estaba ni mucho menos sentenciado.

El Cholo tenía buen olfato porque la caída del equipo acabó pasándole factura. A los 27 minutos Luka Romero recibió de espaldas, la defensa le permitió darse la vuelta y desde fuera del área soltó un zurdazo ante el que no estuvo rápido Oblak. El 1-1, la confirmación de un desastre que hacía rato que se veía venir.

Samu Lino despertó al Atlético del letargo con un disparo que exigió a Maximiano. No fue gol, pero sirvió para volver a meter a los rojiblancos en un partido del que se habían desconectado por completo ante la completa desesperación de un banquillo impotente para devolver a los jugadores al nivel competitivo con el que habían comenzado la noche. El enfado de Simeone en el descanso fue de los que hacen época: Riquelme y Llorente reemplazaron en la segunda parte a Lino y a Koke.

Consciente de que con esa actitud no iba a ninguna parte, el equipo entendió el mensaje de su entrenador y dio un paso al frente decidido a hacerse valer. A los 57 minutos, tras un par de intentonas estériles, un despeje en largo de Molina acabó en los pies de De Paul, que tiró una diagonal para llegar al área donde su disparo, tras tropezar en Radovanovic, se fue a un lugar inaccesible para Maximiano. El 1-2 fue también el primer gol de la temporada del centrocampista argentino.

Riquelme tuvo después el 1-3 en un disparo que se estrelló en el travesaño, pero cuando el Atlético parecía haber recuperado la estabilidad volvió a pagar con sangre su debilidad defensiva. A los 64 minutos Luka Romero volvió a aparecer en el partido para recibir en el área, levantar la cabeza y soltar un punterazo que dejó a Oblak fuera de combate. Simeone llamó de inmediato a Morata, la última baza para evitar un ridículo sideral.

El Atlético se tiró arriba con todo para buscar el tercer gol, pero ya no alcanzó para nada más que para llegar un par de veces al área indálica con más barullo que otra cosa salvo, por supuesto, con la excepción de una ocasión clamorosa fallada por Morata a un paso de la portería a los 93 minutos. Con sólo cinco puntos de los 24 últimos sumados fuera del Metropolitano es imposible optar a nada serio. Con San Mamés a la vista el próximo miércoles no hay demasiados motivos para sentirse optimistas.