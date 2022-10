El Atlético de Madrid activa la operación salida para recaudar mínimo 20 kilos

Consciente de que la situación económica es desesperada, el Atlético de Madrid ha activado la operación salida con la intención de cerrar por lo menos un traspaso importante en enero, cuando vuelva a abrirse el mercado después del Mundial. Hoy por hoy toda la plantilla es transferible, incluido Oblak, pero la diana del club está puesta sobre todo en tres jugadores, y por este orden además: Correa, Cunha y De Paul.

Vender por un valor mínimo a 20 millones de euros, que es la cantidad que el Atlético dejará de ingresar por haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Champions, es imprescindible. De hecho ya lo era en verano, pero no llegaron ofertas por los jugadores de los que el club quería desprenderse -Morata y Saúl- y eso obligó a asumir sacrificios como dejar escapar a Carlos Soler, objetivo prioritario de Simeone, y no poder pujar por un delantero centro goleador. Los siete millones limpios por temporada de Saúl son una verdadera losa, y en números menos, aunque no muy lejanos, se mueve también Álvaro Morata.

Al delantero centro internacional español la idea es mantenerlo hasta final de temporada porque el club aún no da por perdida la Liga, pese a que la distancia con el Real Madrid es de nueve puntos. En cambio el brasileño Cunha, que no ha marcado un solo gol y muestra una preocupante falta de efectividad ante la portería contraria, sí que tiene todos los números. El Atlético espera que se revalorice durante el Mundial, aunque partirá como suplente, y a partir de ahí intentar por lo menos recuperar lo que se pagó por él hace dos veranos. Cunha es un buen jugador, capaz de romper espacios y de dar buenas asistencias, pero la evidencia de su poco olfato goleador le va en contra.

En cuanto a Ángel Correa, es salta a la visra que en los dos últimos años su carrera ha ido hacia abajo. Cuando el Atlético ganó la Liga tuvo un pico extraordinario de rendimiento con goles decisivos, pero a partir de ahí lo único que ofrece son picotazos. Está muy lejos de ser considerado un titular y si se puede sacar dinero por él no se vacilará en aceptarlo. El propio jugador es consciente además de que en otro equipo tendría muchos más minutos.

Finalmente, Rodrigo de Paul tampoco ha alcanzado las expectativas que despertó su fichaje del Udinese. En su caso sí que parte como titular indiscutible con Argentina, y ese puede ser un valor decisivo a la hora de que su cotización se dispare en Qatar. El centrocampista tiene mucho mercado en Italia y, aunque Simeone insiste en contar con él, si no hay más remedio le dará el visto bueno a su traspaso, consciente de las necesidades del club.

De todos modos, la realidad es que no hay ningún futbolista intransferible en la plantilla ahora mismo. Ni siquiera Oblak. En cuanto a Joao, se descarta que ahora lleguen ofertas importantes por él porque en lo que llevamos de temporada lo único que ha hecho es devaluarse y no parte ni mucho menos como titular en su selección. La idea es aguantarle hasta el 30 de junio y luego ya se verá.

Sea como sea, la necesidad de recaudar esos 20 millones es perentoria, y si no se consigue ahora habrá que ir a una remodelación drástica en verano, por lo que la dirección deportiva ya está en marcha para activar los resortes que sean necesarios.