Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2022

Marco Bezzecchi ha firmado una pole de récord en el GP de Tailandia de MotoGP (1:29.671) tras imponerse a Jorge Martín. La batalla por la pole estuvo emocionante hasta el final. Pecco Bagnaia comenzaba a mover todo superando a Martinator y quedándose cerca del récord. El del Pramac Racing le superó al instante, luego vino Bezzecchi y mejoró. Aunque el madrileño lo probó en un último intento, finalmente no pudo ser y saldrá segundo.

Por su parte, Marc Márquez, al que un susto en la última curva le privó de meterse en primera línea, saldrá octavo. La mala noticia la protagonizó Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia se quedó a una décima del tiempo de Oliveira, que pasó junto a Márquez a la Q2, y partirá desde la decimotercera plaza. El de Granollers necesita hacer una buena salida el domingo para intentar tener opciones de sumar puntos.

We have a feeling there's a certain @ValeYellow46 that's very happy right about now 😎

We're all set for a battle in Buriram tomorrow! 👊#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/Gm7VjsOq4Z

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 1, 2022