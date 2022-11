Así queda el grupo del Atlético en Champions tras su derrota en Oporto

El Atlético de Madrid no jugará más en competición europea esta temporada. El conjunto rojiblanco no ha sido capaz de hacer tampoco los deberes en Oporto, donde estaban obligados a hacer el mismo resultado que el Bayer Leverkusen para finalizar en tercera posición y consolarse con la Europa League. Dependían de sí mismos los de Simeone, pero ni con esas. Caen en Do Dragao en un nuevo ridículo y el empate que se dio en Leverkusen les manda a la última posición del grupo.

El equipo portugués necesitaba ganar y que no hiciera lo mismo el Brujas en casa para ser primero de grupo. También necesitaban los tres puntos los rojiblancos para no poner su presencia en la segunda competición europea en riesgo de los resultados externos. Pero sólo hubo un dominador sobre el verde, un Oporto que además cumplió con el objetivo y finaliza en lo más alto, con 12 puntos, tras ganar en las cuatro últimas jornadas.

Con 11 se queda el Brujas. El conjunto belga hizo sorprendentemente los deberes con antelación. Se impuso en los tres primeros partidos del grupo y certificó su clasificación en la cuarta jornada con un empate en el Metropolitano. Cayeron frente al Oporto y el empate en Leverkusen en la última jornada les manda al bombo 2 en el sorteo de octavos de final, en el que serán el gran caramelo para los grandes.

El Bayer ha resucitado con la llegada de Xabi Alonso y acaba tercero. Lo hacen tras el empate en el Metropolitano que les daba opciones de cara a la última jornada de jugar la Europa League y, con un punto más logrado frente al Brujas, igualan al Atlético en puntos. Caen de Champions, pero se van a la competición de plata gracias al gol-average favorable frente a los rojiblancos.

No han podido terminar peor los de Simeone. Sólo una victoria, en la primera jornada ante el Oporto, han logrado los rojiblancos. Después llegaron dos derrotas condenatorias en Alemania y Bélgica y sendos empates que terminaron de hundir al conjunto rojiblanco. Por si no fuera suficiente el quedarse fuera en un grupo en el que eran los grandes favoritos para ser primeros, lo han hecho en última posición, por lo que no jugarán ni la Europa League.