El cuadro final del Open de Australia ya tiene a sus integrantes tras una hora de suspensión por un nuevo escándalo en el caso Djokovic. Los tenistas clasificados para la fase final masculina y femenina conocieron este jueves a sus rivales tras el sorteo celebrado en Melbourne Park. Rafael Nadal, que vuelve al máximo nivel competitivo después de la prolongada baja por lesión y una primera toma de contacto en el ATP 250 de la localidad australiana, jugará su primer partido de Grand Slam en 2022 ante el norteamericano Marcos Giron, número 66 del ranking ATP y que no debería poner en demasiados aprietos al manacorense, que está en un lado del cuadro durísimo con Zverev –cuartos– y Djokovic– semifinales–, en el partido más esperado del Open.

Nadal deberá ponerse el mono de trabajo desde el primer día ante un rival, eso sí, inferior, y que tiene en la pista rápida su especialidad pese a no destacar por su altura y físico. El manacorense tiene como objetivo ir cogiendo sensaciones durante los tres primeros partidos y sus rivales potenciales en estas rondas, además de Giron, serían Kokkinakis y el finalista olímpico Karen Khachanov, en tercera ronda. Ya en una hipotética segunda semana, Rafa tendría como rivales más probables a Hurkacz en octavos, Zverev en cuartos y el que sería esperadísimo duelo con Djokovic en semifinales.

Novak Djokovic, el hombre del momento en el Open de Australia y no precisamente por su contrastado talento deportivo, formó parte del sorteo del cuadro final y se medirá a su compatriota Miomir Kecmanovic en un primer partido que no se sabe si podrá disputar, a la espera de la decisión final del ministro de inmigración Alex Hawke sobre su posible deportación. La cuenta oficial del Open de Australia parece ajena a toda la situación presumió del número uno y su duelo tras el sorteo.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022