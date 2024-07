Así queda la clasificación y parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

George Russell firmó una gran pole en el Gran Premio de Gran Bretaña de F1. El piloto de Mercedes saldrá en primera posición en la carrera de este domingo y lo hará frente a su gente, ya que este fin de semana corre en casa. También lo hace en su país Lewis Hamilton, que saldrá segundo en un doblete espectacular de Mercedes. El equipo alemán ocupa las dos primeras posiciones de la parrilla de salida en Silverstone. Y en tercer lugar… otro británico, Lando Norris. Max Verstappen, gran dominador del año, saldrá cuarto tras esta sesión de clasificación en Gran Bretaña.

Por parte de los españoles, Carlos Sainz saldrá en séptimo lugar, mientras que Fernando Alonso, que logró pasar a la Q3 y ya fue un éxito, partirá desde la décima posición.

En una emocionante lucha por la pole, tres británicos ocuparon las tres primeras posiciones en el Gran Premio de Gran Bretaña. Fiesta total inglesa en casa. Y además, sobre todo de Mercedes, que domina por completo la clasificación con los dos primeros puestos. Así, Russell, Hamilton y Norris, en este orden, superaron a un Verstappen penalizado por un error en la Q1 que le dejó tocado el Red Bull, dañado en la parte trasera. El campeón del mundo y líder del actual Mundial saldrá en cuarta posición.

Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

Este Gran Premio de Gran Bretaña, que es la duodécima prueba del Mundial de Fórmula 1 2024, se corre en el mítico trazado de Silverstone. Este circuito fue inaugurado en 1947 y es uno de los más famosos de todo el calendario. Tiene capacidad para acoger a unos 160.000 aficionados y tiene un total de 5,901 kilómetros repartidos en 18 curvas. Lewis Hamilton, con ocho victorias, es el piloto que más veces ha conseguido ganar en este trazado.

Además, esta carrera en Gran Bretaña supone la tercera consecutiva del calendario en la Fórmula 1, ya que en los últimos tres fines de semana ha habido carrera: primero en España, después en Austria y ahora en Gran Bretaña. Tras esta carrera en Silverstone la siguiente será en Hungría, el próximo 21 de julio, y antes del parón por vacaciones de verano se correrá el GP de Bélgica en Spa.

La gran noticia en la Q2 fue el undécimo puesto de Charles Leclerc. El piloto monegasco no pudo pasar a la Q3 y volvió a quedar por detrás de Carlos Sainz, que se confirma como el mejor piloto de Ferrari pese a que el año no continúe en la escudería italiana. Peor le fue a Checo Pérez, al que la renovación con Red Bull le vino fatal: tuvo un error, una salida de pista, que no le dejó ni pasar a la Q2 y saldrá en penúltima posición este domingo.

En la Q1 se quedaron Pierre Gasly, el mencionado Sergio Pérez, Esteban Ocon, Kevin Magnussen y Valtteri Bottas

Clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña