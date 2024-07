Así fue el momento en el que Carlos Alcaraz ganó su segundo Wimbledon

Carlos Alcaraz ha vuelto a ganar Wimbledon. El tenista español, con sólo 21 años, ya tiene dos títulos en el Grand Slam de la hierba. Alcaraz arrolló a Novak Djokovic en tres sets (6-2, 6-2 y 7-6) y celebró a lo grande su segundo título en Londres, el cuarto Grand Slam de su carrera.

La celebración de Carlos Alcaraz fue a la altura de lo que había conseguido. No era para menos. El tenista español alzó los brazos, sonrío y se fue a saludar a Djokovic, que reconoció su clara derrota con mucha deportividad.

𝐏𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐬 𝟐𝟏 𝐚𝐧̃𝐨𝐬.

𝐏𝐨𝐫 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫 𝐚 𝐃𝐣𝐨𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜.

𝐏𝐨𝐫 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐞𝐧 #Wimbledon. 𝐄𝐫𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬, @carlosalcaraz.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/E1K5zEtw43 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) July 14, 2024

Como suele ser habitual en sus grandes éxitos, Alcaraz estuvo muy emocionado y se fue rápidamente a abrazar a sus familiares, que estaban en uno de los palcos de la pista central de Wimbledon. Allí estaban sus padres, sus hermanos, amigos… y por supuesto Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Alcaraz y clave para entender las victorias de Carlos.

La victoria de Alcaraz sobre Djokovic fue mucho más fácil de lo esperado. El murciano conquistó su segundo Wimbledon al derrotar en tres sets al serbio, totalmente superado en otra final para la historia del deporte español. Las dos veces que Carlos Alcaraz conquistó Wimbledon fue derrotando a Novak Djokovic en la final. Pero en la edición de este 2024 fue mucho más sencillo.

Fueron dos horas y nueve minutos de órdago a la grande de Alcaraz, que no pisó ni un momento la hierba, levitaba o volaba sobre ella, tanto en los dos primeros sets, en los que Novak Djokovic, totalmente atufado, no oponía resistencia, como en un tercero en el que los galones de campeón del serbio salieron a la luz en busca de envidar y tratar de acongojar a un rival que no se amilanó por tener enfrente a un ganador de 25 Grand Slams herido y pegando al límite. Sólo el tiempo dirá si este 14 de julio se puso un límite y empezó una nueva era en el tenis, pero al menos, por lo visto en pista, eso pareció.

Otro título de un español en Wimbledon

Carlos Alcaraz ya entró en la historia de Wimbledon el pasado año, pero en este 2024 reafirma su éxito en el torneo inglés. Además, con este título, iguala a Rafa Nadal con dos títulos en el Grand Slam de la hierba. Alcaraz ya comparte un récord con el mejor tenista español de la historia, Nadal, al que iguala en trofeos de Wimbledon. El de Manacor lo ganó en aquella histórica final de 2008 contra Roger Federer y en 2010 ante Tomás Berdych. Además, con su triunfo ha superado a Manolo Santana, el primer español en reinar en Londres en 1966.

Las otras tenistas españolas que consiguieron el título en Wimbledon fueron Garbiñe Muguruza (2017) y Conchita Martínez (1994). Además, otros campeones en otras categorías fueron Manuel Orantes, Alejandro Davidovich, Ane Mintegi (ellos tres en categoría júnior), Tomás Carbonell (dobles júnior), Arantxa Sánchez Vicario (dobles mixtos) y Alejandro Manzanera (dobles júnior).