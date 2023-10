Así fue el gol de Jenni Hermoso que dio la victoria a España en su regreso a la selección

Jenni Hermoso adelantó a España en el minuto 89 con un gol frente a Italia en la tercera jornada de la Liga de Naciones. La futbolista española regresó a la selección y disputó sus primeros minutos desde la final de la Copa del Mundo. Hermoso saltó al campo en el minuto 68 y en el 89 le dio la victoria a España con un gol salvador.

España estaba atascada y no podía ante una Italia que defendía bien en su campo. En el minuto 89 apareció Jenni Hermoso para salvar a la selección española. Alexia Putellas se metió en el área y remató a portería. La portera italiana, Giuliani, despejó el cuero y la pelota quedó muerta en el área. En ese momento apareció Hermoso para rematar a placer y adelantar a España.

Con el gol salvador de Jenni Hermoso, España se llevó una importante victoria ante Italia para seguir en lo más alto de la tabla de su grupo en la Liga de Naciones. La selección española lidera su grupo con nueve puntos tras vencer en los tres encuentros de las tres primeras jornadas.

🤩 𝙌𝙐𝙀́ 𝘽𝙐𝙀𝙉𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝙑𝙊𝙇𝙑𝙄𝙎𝙏𝙀, 𝙅𝙀𝙉𝙉𝙄 Regreso triunfal de la '10' española que anota un gol vital para las esperanzas de España de ir a los JJ.OO. #SeleccionRTVE pic.twitter.com/8y5PWUpiWa — Teledeporte (@teledeporte) October 27, 2023

Jenni Hermoso se pronunció después de darle la victoria a España con un gol en los minutos finales. Muy emocionada, al borde de las lágrimas, la jugadora de la selección habló por primera vez tras todo el conflicto del caso Rubiales. Su tanto en el 88′ permitió a las de Tomé sumar tres puntos más en la Liga de las Naciones ante Italia. «Es un regalo de la vida», ha señalado.

La delantera se ha pronunciado acerca del gol marcado y su pensamiento tras ver como el balón entraba en la portería. «He pensado en mucha gente que ha estado detrás este tiempo y feliz porque gracias a ellos he podido disfrutar del fútbol», ha destacado la futbolista del Pachuca al término del encuentro.

En el día de su regreso, puesto que jugaba por primera vez tras la consecución del Mundial, Jenni Hermoso consiguió hacer el gol de la victoria de España: «Qué mejor alegría que llegar, volver a sentirme bien, dar el gol de la victoria. Sólo puedo sonreír».

Italia lo puso difícil

La selección italiana no puso las cosas nada sencillas. Jenni Hermoso tuvo que romper el muro de la azzurra en el minuto 88, después de aprovechar un disparo rechazado de Alexia Putellas. La delantera no perdonó y sumó un nuevo gol con España, dos meses después de su último encuentro con la selección. La delantera destacó que el equipo nacional «sabe sufrir» y que no es la primera vez, puesto que en el Mundial se dieron «partidos muy sufridos».

Quiso destacar tras el partido que la rival de España había puesto las cosas muy complicadas. «Italia ha jugado muy bien, estaban muy cerradas y no había espacios», ha destacado. Jenni se refirió a lo que le había pedido Montse Tomé, puesto que entró en el terreno de juego en el minuto 70: «He intentado tener más la posesión y al final algo tenía que caer. Nos hemos llevado tres puntos que son muy importantes».